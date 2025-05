Letras que se cantan en Vilagarcía

A programación das Letras Galegas empezou onte en Vilagarcía con dous talleres sobre tradición oral e cancioneiros, celebrados nos institutos de Carril e no Armando Cotarelo Valledor, en Sobradelo. Entre os dous xuntaron a un cento de estudantes.

O taller foi impartido por Gustavo Couto Rodríguez, mestre de baile tradicional. O punto de partida foi o papel das mulleres homenaxeadas este ano o 17 de maio. Para pólas en valor, realizouse unha charla e un concerto didáctico, analizando as coplas e facendo unha reflexión dende o punto de vista do tratamento de xénero. «Trátase dunha proposta moi interesante para dar a coñecer o talento das cantareiras e o valor das súas creacións entre os máis novos», apuntou a concelleira de Cultura, Sonia Outón, que asistiu ao taller impartido no Cotarelo Valledor.

Alumnos asistentes a la actividad. | Iñaki Abella

Posteriormente, o alumnado tivo un tempo para crear e poñer en común as súas propias coplas. Estas serán presentadas publicamente durante o Festival Escolar das Letras, un evento que se celebrará no Auditorio de Vilagarcía o 16 de maio pola mañá.

O calendario de actividades das Letras Galegas continúa mañá sábado a partir das 19.00 horas no Auditorio Municipal, con motivo do decimoséptimo festival Nós de Sobradelo. A asociación ofrecerá un variado repertorio a cargo dos seus grupos e escolas de baile, gaita, percusión e canto. As Pandereteiras de Toutón participarán como grupo convidado este ano. A entrada é de balde.

Posteriormente, os afeccionados ao cine teñen unha cita no Salón García o mércores 14. A concellería de Cultura, en colaboración co Cine Club Ádega, proxectará pola tarde «Filmei paxaros voando», un documental que trata o regreso da directora Zeltia Outeiriño á súa Galicia natal para explorar o desarraigo familiar.

O venres 16, ademais do festival escolar xa citado, o centro social do Gato Negro, en Carril, acollerá pola tarde a presentación do libro de poemas «Meridiano orixe», de Andrea Fernández Maneiro. Unha hora máis tarde, o Salón García fará o propio coa función «Aquí as fabas, a caldeiradas», de Abázcaro Teatro.

Trátase dunha representación humorística que nos fala de Mariña, unha rapaza que aparece en escena moi nerviosa porque ten que oficializar a relación co seu mozo diante da súa familia.

Na xornada das Letras Galegas, o 17 de maio, Carril será o epicentro da programación cultural, con pasarrúas dende media mañá, unha sesión de baile tradicional, a ofrenda floral a Rosalía de Castro, a actuación das Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa e, por último, o concerto-recital de Lúa Mosquetera e Pablo Seijas.