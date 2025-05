El Hospital crea un servicio de visitas a domicilio para pacientes de salud mental

El servicio de Psiquiatría del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha puesto en marcha una nueva prestación para los pacientes de salud mental con más dificultades para desplazarse. Se trata de visitas a domicilio, como las que realizan los equipos de HADO (Hospitalización a Domicilio), en las que el personal sanitario puede supervisar la medicación y el entorno en el que vive el paciente.

El Consello de Contas publicó el pasado martes un informe sobre los programas de salud mental llevados a cabo por el Sergas desde 2019, año previo al de inicio de la pandemia. En general, la administración no sale bien parada de la auditoría, puesto que el Consello de Contas señala que se invirtió menos dinero en salud mental del anunciado en un primer momento, y que se contrató a menos profesionales de los previstos.

Sin embargo, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sí hizo los deberes, al menos en lo referente al análisis estadístico de las listas de espera, ya que de las siete áreas sanitarias que hay en Galicia, solo bajó la lista de espera en tres de ellas, y una es la de Pontevedra-O Salnés. En concreto, los pacientes en espera descendieron un 43 por ciento en el periodo comprendido entre 2019 y 2023; y el descenso en el tiempo medio de espera en el último cuatrienio fue también del 43 por ciento, según el citado informe de Contas.

A mayores de este buen dato, fuentes de la junta de personal del distrito sanitario de O Salnés, consultadas ayer, apuntan que el servicio ha mejorado en los últimos meses en el Hospital. Para empezar, porque se logró estabilizar el servicio de Psiquiatría en el centro sanitario de Rubiáns -antes, el especialista solo acudía a Vilagarcía un par de días a la semana-, y en segundo lugar, gracias a la creación del servicio de hospitalización a domicilio, que está siendo de mucha utilidad para las familias de pacientes que, por su situación, tienen dificultades para desplazarse, o que de forma voluntaria son reacios a hacerlo.

Las deficiencias

Pero también hay aspectos a mejorar. Hace poco más de un mes, a mediados de marzo, la plataforma ciudadana SOS Sanidade Pública convocaba una concentración en Vilagarcía para exigir mejores servicios sanitarios en la comarca. En el acto de presentación de los actos, el portavoz de la plataforma, Xosé Manuel Ribadomar, advertía de que una de las áreas más descuidadas era precisamente la de la salud mental.

En concreto, Ribadomar señalaba que la falta de psiquiatras y psicólogos en el Sergas estaba provocando que las listas de espera se disparasen; argumentaba que el seguimiento de la evolución de los pacientes era muy ineficaz, puesto que entre una y otra consulta podían transcurrir varios meses, y que había que realizar un esfuerzo económico importante en esta área, para reducir las tasas de consumo de fármacos y de suicidio.

«Sí necesitamos más psicólogos clínicos públicos», advierten desde la junta de personal. Los profesionales plantean que el seguimiento de los pacientes con patologías más severas sí puede estar más o menos garantizado, pero que los recursos humanos que tiene actualmente el Sergas impiden cuidar de forma eficaz la salud mental de la población.

En este sentido, la unidad de salud mental existente en Juan Carlos I (Vilagarcía) está muy saturada de trabajo al atender tanto consultas de la población general como de drogodependencias.

Plazas en pisos, formato residencial y centros de rehabilitación

El Consello de Contas también realiza un breve repaso a los recursos sociosanitarios existentes en cada área. En el caso de la de Pontevedra-O Salnés, cuenta con cuatro unidades de salud mental, tres en Pontevedra (Mollabao, A Parda y Lérez) y uno en Vilagarcía, concretamente en Juan Carlos I, frente a los jardines del Doctor Fleming.Además, el Sergas sostiene unas 80 plazas para pacientes a través de convenios con la organización Lar, también en Vilagarcía. Diez de estas plazas funcionan en pisos, otras 22 en formato residencial, y medio centenar están en el centro de rehabilitación psicosocial y laboral de A Laxe.

El área materno-infantil renueva el sello de la OMS y Unicef

El Hospital do Salnés recibió ayer en Madrid la renovación de su acreditación IHAN, con la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef avalan al hospital arousano como el único centro sanitario de referencia en Galicia , «en la humanización de la atención al parto y a la lactancia materna». Al acto de entrega de la reacreditación gallega y nacional del IHAN -Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia- asistieron la directora del distrito sanitario de O Salnés, Nuria Iglesias Álvarez; la directora de Enfermería del área, Concepción Abellás Álvarez; el subdirector de Enfermería del Hospital do Salnés, Carlos Pol Balado; y la supervisora de Enfermería del área materno infantil de este centro, Yolanda García Freijeiro.Los responsables del hospital arousano mostraron su satisfacción por esta reacreditación IHAN -única en Galicia y España-, «que recertifica además el gran compromiso de los profesionales del Hospital do Salnés con la atención humanizada al parto y la lactancia materna, garantizando que todas las madres y sus hijos reciban el apoyo necesario para iniciar y mantener con éxito la lactancia materna», apuntaron ayer desde el Sergas en un comunicado.El Hospital do Salnés cuenta con esta acreditación desde hace 20 años, y los profesionales destacaron en Madrid que la lactancia favorece el vínculo madre-hijo y protege de enfermedades.