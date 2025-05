Tres millones de euros para el colegio Rosalía de Castro de O Grove

La comunidad educativa de O Grove recibió esta mañana la confirmación de una inversión que lleva mucho tiempo esperando: la ampliación del colegio Rosalía de Castro.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acudió a este CEIP para anunciar personalmente que la Xunta licitará en junio la primera de las dos fases previstas, avanzando que las obras comenzarán en el último trimestre del año, con un plazo de ejecución de doce meses, y que su presupuesto asciende a 2,6 millones de euros.

El titular de Educación se reunió con representantes del centro pero no con representantes del gobierno local, ya que no acudieron a la cita, a eso de las diez de la mañana, alegando que se les informó pasadas la cinco y media de la tarde de ayer a través de un correo electrónico que no es el habitual.

Nuevo comedor

La correspondiente polémica política parece el único punto negro de un anuncio tan esperado como necesario, a tenor de la magnitud de las obras a realizar.

La llegada del conselleiro. / FdV

En la primera fase, por ejemplo, se invertirán 1,7 millones de euros en la construcción del nuevo comedor (93,4 m²), para lo cual se derribará el edificio de antiguas viviendas de maestros y se construirá otro de dos plantas (950 m²) que albergará tanto el espacio para comer como un gimnasio de 244,8 m². Además de «varios almacenes, sala de calderas, vestuarios y una oficina», esgrimen en Educación.

A esto se sumará «la instalación de rampas de acceso que garanticen la accesibilidad al nuevo edificio», apostillan.

Al margen de este proyecto, que está ya en proceso de supervisión, el conselleiro habló de la segunda fase, centrada en la ampliación del edificio de aulas y presupuestada en cerca de 900.000 euros.

En este caso «se incrementará su altura y se redistribuirá su interior, adaptándolo a los parámetros del plan de nueva arquitectura pedagógica».

El mismo que hace que la Xunta «esté realizando obras de mejora en los centros educativos de O Grove por valor de más de 3,4 millones de euros», remarcó Román Rodríguez

En el caso concreto del Rosalía de Castro también está previsto «mejorar la eficiencia energética mediante el cambio de ventanas y el aislamiento de fachadas, así como la renovación de la iluminación y la mejora de la accesibilidad».

Aclarado esto, el titular de Educación quiso hacer hincapié en mejoras ya acometidas en los institutos As Bizocas y Monte da Vila, por valor de 275.000 euros, al igual que recordó que «ya está comprometida la rehabilitación integral del CEIP Conmeniño, con una inversión estimada de 450.000 euros».