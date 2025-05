Entrecortiñas adica o mes de maio ao cine galego

O Cineclube Entrecortiñas dou a coñecer xa a actividade que vai a desenvolver durante todo o mes de maio. Con motivo da celebración do Día das Letras galegas, o colectivo adicará este mes ao cinema en galego coa proxección de catro filmes na lingua do país. Todas elas se proxectarán todos os xoves ás 20.00 horas no Auditorio municipal da Illa de Arousa. En todas as proxeccións contan coa colaboración do Concello e da Filmoteca de Galicia.

O primeiro dos filmes deste ciclo será «As Neves», de Sonia Méndez. As Neves é unha vila galega de montaña onde todos se coñecen. Na noite do Entroido un grupo de adolescentes celebra unha festa e dróganse con cogomelos por primeira vez. Ao día seguinte espertan cun temporal de neve e a noticia de que Paula, unha das rapazas da festa, desapareceu.

Mentres, a vila queda incomunicada e cae internet. Cada vez é máis urxente atopala. Iníciase unha investigación que causará un fondo cambio nas súas vidas e na súa relación co mundo.