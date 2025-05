Cantareiras e pandereteiras na Romaría das Letras de Meis

Meis festexará o Día das Letras Galegas cunha romaría na que non lle vai faltar protagonismo ás cantareiras e pandereteiras, ás que se lle adica este ano a homenaxe. Esta estará enmarcada dentro das actividades da Romaría das Letras, un evento que acada a súa segunda edición e que se vai celebrar na Casa de Parga e coa intención de que a veciñanza acuda e poida desfrutar dunha xornada campestre vendo como se suceden as actuacións musicais e festexar unha xornada tan especial.

A romaría comezará ás 11.00 horas e a música será a gran protagonista de toda a xornada. A partires das 13.00 horas subiranse ao escenario as cantareiras de «Madialeva», mentres que pola tarde, sobre as 18.00 a quenda será para as Pandereteiras de San Lourenzo e o grupo folclórico O Trevo. O punto e final virá da man das Lembranzas.

A programación inclúe tamén unha exposición dos traballos de varias asociacións de mulleres rurais do municipio. Tamén haberá xogos tradicionais, para que a rapazada goce tamén desta xornada festiva. Ademais da proposta cultural, no lugar de celebración non faltará un ampla variedade de oferta gastronómica, típica de calquera das romarías que se celebran ao longo de toda a comarca do Salnés.