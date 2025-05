Los méritos oficiosos del asilo de Cambados para ser BIC

El Concello de Cambados está a la espera de que la Xunta resuelva si accede a incoar el expediente para declarar el pazo de Montesacro como un bien protegido BIC. De conseguirlo, se abriría un proceso de indagación histórica y cultural en busca de los méritos oficiales del ya antiguo asilo que lo hagan merecedor. Los oficiosos ya los tiene. Su grandiosidad y singularidad son visibles hasta para el ojo más inexperto, pero al profesional aún le maravilla más.

Le sucede al historiador Sindo Mosteiro, que ha escrito largo y tendido sobre él, pero tiene una espinita clavada: constatar documentalmente su fecha de construcción y la identidad del arquitecto para comprobar su hipótesis de que fue construido en 1732 y que es obra del genial compostelano Simón Rodríguez.

Explica que, de ser así, sería la «cabeza de serie de los pazos gallegos de la última etapa del Barroco; el primero de Galicia de ese cambio de diseño que se produjo en el siglo XVIII, pasando del modelo antiguo -el pazo torre medieval- a edificios más agrupados, con planta cuadrada, jardines en la parte posterior…», señala el investigador sobre algunos aspectos diferenciadores entre ambos .

Pista de un cura riojano

Posee «referencias indirectas» de que estaría construido en 1732 y la capilla al año siguiente. Sobre esta sabe, seguro, que ya existía en los años 38 y 39 porque «hay documentación sobre ceremonias celebradas en el templo». Pero hay más, un cura riojano viajó en 1971 a Cambados para indagar sobre el culto a la Valvanera -cuya llegada a la villa daría para un aparte- y escribió que «fue terminada el 23 de mayo de 1733, según reza la escritura de fundación». ¿Y dónde está ese papel? El historiador lo desconoce y lamenta que las investigaciones de antaño no fuesen tan explícitas como las modernas.

No obstante, son buenos indicios que le permiten pensar que el inmueble cambadés sería «muy anterior» a otros pazos gallegos edificados bajo el nuevo paradigma. Un cambio visible en obras que serían de fechas posteriores y de arquitectos de renombre como Clemente Fernández Sarela, uno de sus principales exponentes. «Sería como un espejo en el que se miraron él y otros como Lucas Ferro Caaveiro, copiarían el estilo», añade.

Y aquí entraría en juego su sospecha, y seria, de que el Pazo de Montesacro pertenece al renovador de la arquitectura gallega Simón Rodríguez, máximo exponente del barroco de placas. «Era extraordinario y muy innovador y tuvo una trascedencia importante para todos los arquitectos posteriores», detalla Mosteiro.

Ve su mano en la fachada que corona el mar en San Tomé, con esos volúmenes geométricos que dan sensación de inestabilidad, tan característicos de esa corriente y presentes en otras obras suyas como el convento de Santa Clara de Santiago.

En busca de documentación

Con todo, sus fundados argumentos no dejan de ser una hipótesis y él mismo lo reconoce: «Sin documentación no puedo afirmarlo categóricamente. Para empezar, sería fundamental concretar la fecha de construcción del pazo. Puede ser que todo esté en algún lugar, pero a saber, es como buscar una aguja en un pajar», lamenta.

Mosteiro no deja de intentarlo y recientemente obtuvo una copia de una escritura de compra de 1914 en la que María Valvanera Izquierdo vende su parte al otro propietario, el marqués de Montesacro. Pero, como dice el refrán, «mi gozo en un pozo», porque no ha ayudado a despejar sus incógnitas, aunque sí para alimentar otras investigaciones que mantiene abiertas sobre la historia y el patrimonio cambadés, una docena dice.

Así, puede afirmar que si bien se dice que esta mujer, marquesa de Figueroa y propietaria, entre otras cosas, de los terrenos donde hoy se asienta el colegio Magariños y el pazo de Bazán -el Parador-, había dejado todos sus bienes a los pobres de Cambados, «no fue así para nada».

«Según los vecinos, las monjas quemaron documentación al irse. No sé si era de valor»

El cambadés sigue indagando y le gustaría poder entrar en la instalaciones y consultar con la orden aún propietaria, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las posibilidades de obtener incluso documentación que pueda obrar en su poder. Aunque según le han comentado los vecinos, antes de cerrar las puertas, a finales del año pasado y tras 85 años en Cambados, «quemaron muchos papeles. No sé si fueron cosas de valor o a lo mejor se trataba de documentación administrativa de estos años del asilo», explica, deseando que fuera lo segundo.

Mosteiro considera que existen motivos suficientes para la declaración BIC y no tiene reparo alguno en entregar sus hallazgos al Ayuntamiento para que intensifique su petición. De hecho, considera que aún hay bastante desconocimiento sobre su relevancia, más allá del valor asistencial perdido.

«En mi opinión, la gente de Cambados, en general, no es consciente de la importancia que verdaderamente tiene. Parece que siempre estamos mirando hacia el pazo de Fefiñáns, que lógicamente es precioso y todo su entorno monumental, pero no nos fijamos en otras cosas que valen la pena, como el de San Tomé do Mar», declara.

La escalinata, un «error», y abrirlo ya a la gente

Aunque la urbanización de todo el entorno le pesa y sobre todo señala la excesiva elevación de la escalinata, que «ahoga la visión» de la imponente fachada de placas desde la costa. Un «error de diseño», en su opinión, difícilmente solucionable, pues aunque Mosteiro defiende que realmente no tiene el valor patrimonial atribuido -la data en los años 60 y no en el siglo XVIII, como figuraría- sí tiene valor sentimental, siendo un elemento muy emblemático en la localidad.

Hasta le sucede a él, porque en estas escaleras trabajó un querido tío abuelo suyo, como cuenta en un extenso artículo sobre el pazo publicado en la revista Cen Follas, donde también habla del marqués de Montesacro.

Con el BIC, el pazo de Montesacro ganaría más protección y permitiría abrirlo al público algunos días al mes, pero Sindo Mosteiro cree que ahora hay una oportunidad.

En su opinión, valdría la pena que la Iglesia y el Concello se pusieran de acuerdo para abrirlo ya y que «la gente conozca también su interior». Cree que es una posibilidad que se perderá, incluso si llega a ser BIC porque sucede que, en estos bienes, se limita el paso a ciertas zonas.