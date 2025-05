Empresas y asociaciones optan a 400.000 euros de Europa para dinamizar el rural

La convocatoria del Leader diferencia entre proyectos productivos -aquellos que generan actividad económica y posible lucro- y no productivos, que son por ejemplo las rutas de senderismo o los merenderos. Estos últimos suelen presentarlos entidades como asociaciones de vecinos, comunidades de montes o Ayuntamientos. Porque las subvenciones que gestiona el GDR de O Salnés-Ulla-Umia son también una oportunidad de oro para que la administración local pueda acometer unas inversiones que, de otro modo, no serían prioritarias. En el caso de los proyectos mejor valorados, la ayuda podría llegar a cubrir el 90 por ciento del gasto total.Estas subvenciones permitieron por ejemplo la construcción del «pump track» de A Florida, en Vilagarcía, en el que se celebró hace unos meses una concentración de la selección gallega de ciclismo; el Concello de Vilanova creó un parque infantil en San Roque do Monte; y el de Meis aprovechó los fondos para arreglar un lavadero en Vilanoviña, un «peto de ánimas» existente en O Outeiro (Paradela) y rehabilitar como centro social la rectoral de San Martiño.