Xiabre se encomienda a las frondosas y a nuevos pozos para protegerse del fuego

Otro quebradero de cabeza constante para las comunidades de montes son los vertederos incontrolados. No solo afean el entorno, sino que también son un foco de posible contaminación para las aguas, y según los materiales depositados, puede ser también un efectivo alimento para las llamas. A mayores, estos vertederos pueden suponer una sangría económica para las comunidades, pues muchas de ellas han sido multadas por la existencia de estos depósitos de basura en sus terrenos, a pesar de que la administración no conoce al autor del vertido.«Los vertederos incontrolados son a menudo la consecuencia de decisiones que exceden las competencias de las comunidades de montes», advierte Ramón Bueno, presidente de la Mancomunidade de Vilagarcía. «Y las comunidades de montes no tenemos ni recursos, ni medios ni competencias para vigilar ese tipo de vertidos o para sancionar a quienes los hacen», añade.Asegura que el Ayuntamiento de Vilagarcía es muy diligente cuando les piden retirar un depósito de basura, pero que incluso así hay escombro que el personal municipal no puede recoger, como cuando se trata de restos de obra donde hay uralita, por la presencia del amianto.