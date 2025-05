Plantean incrementar el número de permisos a Areoso para visitas guiadas

Será complicado que pueda llevarse a cabo este verano, pero la Consellería de Medio Ambiente está estudiando la propuesta de abrir la mano en el número de visitantes al islote Areoso en el futuro, siempre y cuando estas visitas sean guiadas por parte de una empresa de ocio y aventura y guarden un respetuoso cuidado con el entorno que les rodea. La propuesta ha sido presentada por el colectivo que reúne a las empresas de turismo activo de Galicia con el objetivo de ajustarse al espíritu de la orden de protección del islote, que comenzó a aplicarse hace ahora tres años.

Marta Iglesias, responsable de la empresa de turismo activo Piragüilla, insiste en que lo prioritario para ellos es la preservación del espacio natural y patrimonial que es Areoso y regular de forma adecuada el acceso a su interior, pero que presentaron una serie de medidas para mejorar la orden de protección que «la Xunta no ve con malos ojos y está estudiando». Insiste en el hecho de que en la orden «siempre se priorizaron las visitas guiadas, pero a día de hoy, resulta imposible acceder de esa forma, por eso nuestra propuesta es que, además de los 50 permisos por turno, se incluyan otros veinte destinados a ese tipo de visitas, personas que se acercarán a Areoso con un guía y que, en lugar de las cuatro horas que contempla la orden, tan solo estarán dos».

Esas visitas estarían más controladas que las libres y, sobre todo, sería una actividad «con un marcado carácter educativo y con el fin de poner en valor todo el patrimonio y la naturaleza que esconde el islote». La propuesta no parece ser mal vista por la Xunta, aunque de llevarla a cabo, no sería este mismo verano por cuestiones burocráticas, por lo que no se aplicaría antes de 2026.

A mayores, Iglesias también trasladó a la Xunta la necesidad de corregir algunos errores en el sistema de reserva de plaza que estaban dificultando la posibilidad de visitar el islote a las personas que quieren conocer este espacio tan característico situado en el centro de la ría de Arousa. Entre esas cuestiones, también piden «una mayor vigilancia, con presencia de técnicos de Medio Ambiente, y más mano dura con aquellos que se salten las normas», algo que llevan reclamando desde que se puso en marcha la orden.

Las empresas que trabajan con visitas al Areoso llegarán al verano después de una Semana Santa nada satisfactoria debido a las malas condiciones meteorológicas, que obligaron a muchas personas a modificar sus planes de acercarse al islote. «En nuestro caso, tuvimos que cancelar la mayor parte de las actividades pese a que las plazas estaban agotadas desde semanas antes», explica Iglesias.