La música coral conquista Vilanova

Veinte años lleva la música coral siendo uno de los grandes atractivos de Vilanova, al menos, una vez al año. Todo gracias a la Coral Polifónica de O Castro de Baión, que desde 2005, organiza un encuentro internacional de varios grupos de estas características al que acuden desde Castilla o desde Portugal. Ayer fue la XX edición de esta actividad, que reunió a un total de siete grupos llegados desde toda Galicia, Castilla y Portugal para llenar el Auditorio de Vilanova, a donde se ha trasladado el evento después de celebrarse durante años en el pabellón polideportivo de la parroquia vilanovesa.

Sobre las tablas del Teatro Valle-Inclán pasaron la Coral Abraira de Asados (Rianxo), la Coral Amigos do Camiño (Lugo), la Coral Val do Avia de Leiro (Ourense), la Coral Polifónica de Caldas (Pontevedra), la Coral de Merelim-Braga (Portugal), la Coral comarcal de Pinares (Burgos-Soria) y la anfitriona, Coral Cantigas do Castro.

Todas ellas ofrecieron un amplio recorrido por la música coral, con canciones conocidas por todo el auditorio, música de hoy y de siempre que embelesó a los espectadores. A pesar de que unos instantes antes la comarca había sido sacudida de forma muy importante por una gran tormenta, eso no impidió que el Teatro Valle-Inclán se llenase, especialmente con conocidos de los integrantes de las siete corales participantes en el evento. La actividad en el interior del Teatro Valle-Inclán de Vilanova se extendió durante más de dos horas.