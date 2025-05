Meaño investiga sobre o uso da lingua galega nos cemiterios do municipio

Meaño convértese no último concello da comarca do Salnés que se une ao proxecto «Palabra e memoria», unha iniciativa que analiza a presencia do galego nas lápidas e epitafios dos camposantos. O equipo de visualización no que participan de maneira altruísta unhas cen persoas repartidas polas catro provincias chegou a Meaño por iniciativa da filóloga Patricia Sóñora.

As primeiras observacións realizounas estes días pasados nas parroquias de Simes e San Xoán de Meaño, onde o estudo das inscricións feitas por 187 familias amosou que un 5% abriron as portas ao uso do idioma galego.

En Simes o proceso acaba de comezar: dun total de 77 familias, hai unha que inaugurou a presenza permanente da lingua de Rosalía no camposanto. O proceso está máis avanzado na parroquia principal de San Xoán de Meaño, onde se alcanza un 7,2%, unha cifra lixeiramente superior á media galega. Dun total de 110 familias, son xa 8 as que superaron o tabú que impedía redactar en galego as palabras de lembranza.

O proxecto naceu en Burela da man de Bernardo Penabade e foise extendendo por diferentes puntos de Galicia ata chegar a O Salnés, onde xa están analizados catro concellos, sendo Meaño o que se sumará a esta lista despois dos datos recollidos por Patricia Sóñora. Ata o momento, o municipio onde existe unha maior presenza de epitafios en galego segue sendo o de Cambados, onde Area Falcón acreditou, en xuño de 2023, que o 6,45% das lápidas dun dos seus cemiterios teñen algún tipo de referencia en lingua galega. Tamén no Grove existe un traballo realizado por Rosario Pérez en setembro de 2024 nun dos cemiterios do municipio no que se descobreu que o 4,82% das lápidas e epitafios atópanse na lingua de Rosalía.

Máis completos son os traballos que fixo Ana Belén Vázquez Pardal nos concellos de Meis e Ribadumia. A investigadora percorreu sete e catro camposantos respectivamente deses municipios e catalogou que en Meis existían un 2,17% de lápidas en galego, mentres que en Ribadumia esa porcentaxe elevábase ata o 3,12%. Na maior parte dos concellos tamén existen voluntarios pero inda non se puido comezar co traballo de campo.

En Vilagarcía houbo unha experiencia anterior, alá polo 2010, cando se puxo en marcha unha campaña de promoción da lingua nos epitafios. O Concello instalou placas nas portas dos cemiterios para animar ao uso do galego.