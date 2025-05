A Illa abre sus concesiones con cierto pesimismo sobre el resultado

La Cofradía de A Illa abrirá mañana sus concesiones de marisqueo a flote con cierto pesimismo sobre los posibles resultados que puedan registrarse en esta campaña. No en vano, los muestreos realizados por la cofradía no ofrecen datos halagüeños. Esas analíticas indican que existe un importante reclutamiento de almeja, pero dejan caer que la mayor parte no alcanza la talla comercial, sobre todo en las especies objeto: japónica y babosa.

Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa, recuerda que las jornadas trabajadas durante el mes de abril ya dejaron caer que la situación no acaba de mejorar con respecto a los meses anteriores y, a mayores, los precios tampoco acompañaron. «Salvo un día, en el resto de las jornadas los precios fueron bastante bajos con la almeja roja de media a doce euros, tan solo se llegaron a alcanzar los 16 una jornada», explica. Ante la nueva campaña, Millán indica que «tendremos que ir día a día, pero en especies como la japónica o la babosa igual hay que esperar tiempo para que los bancos se recuperen, así que valoraremos pronto las decisiones a adoptar para no acabar con el recurso».

La cofradía también sigue adelante con el proyecto pionero de sacar adelante cría en jaulas instaladas en el muelle de O Xufre. La almeja que se criará en ese proyecto experimental llegará desde Ribadeo y «tenemos buenas perspectivas para regenerar las playas en el futuro».