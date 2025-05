El violinista Ara Malikian llenará dos veces el Auditorio

La actuación del violinista Ara Malikian en Vilagarcía ha generado mucha expectación, hasta el extremo de que se han vendido la práctica totalidad de las 1.500 entradas disponibles. El músico se encuentra de gira presentado su disco más reciente, «Intruso» y ha programado dos sesiones en Vilagarcía, que serán mañana: la primera, a las cinco de la tarde, y la segunda, a las 20.00 horas. Se pusieron a la venta unas 750 localidades para cada una de las sesiones, y prácticamente se han agotado. A media tarde de ayer, solo quedaban a la venta media docena de entradas reservadas para personas con movilidad reducida, y que cuestan 66 euros, más gastos de gestión.

Ara Malikian habla en su nuevo álbum de un viaje personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para finalmente abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música.

Tres años después del éxito cosechado en su primera actuación en Vilagarcía, el prestigioso violinista regresa a la capital arousana con un espectáculo «que promete deslumbrar al público», apuntan sus promotores. Malikian está considerado como uno de los mejores violinistas del mundo, y su doble concierto de mañana, «será sin duda uno de los mayores acontecimientos culturales del año y una oportunidad casi única para apreciar su virtuosismo», señalan desde el Ayuntamiento.

El interés es tal que prácticamente no queda ni una sola entrada para el público general desde hace semanas, pese a que el precio de las localidades iba desde los 45 a los 60 euros, sin incluir los gastos de gestión.

Ara Malikian explica que su nuevo trabajo le dio la oportunidad de explorar y disfrutar de música y culturas fascinantes, ajenas a su propia tradición: «En el Líbano no me consideraban lo suficientemente libanés porque era de origen armenio; los armenios no me consideraban lo suficientemente armenio porque nací en el Líbano; y cuando me instalé en Europa no me consideraron europeo porque no nací en Europa», explicó.