La legalización de la Folla Redonda se acerca: ya se analiza el ADN del vino de dos fincas de Ribadumia

Ribadumia ya calienta motores para celebrar dentro de un mes la LII Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas con cuatro días de un programa lúdico cuyo principal objetivo es promocionar la tradición vinícola y sobre todo la Folla Redonda. De hecho, será una edición especial porque se ha dado un paso relevante hacia la ansiada regularización de esta uva con fuerte arraigo en la comarca.

El alcalde, David Castro, reveló ayer que la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) ha elaborado la «primera vinificación de tinto de Barrantes y está haciendo los estudios necesarios para su inscripción en el registro de variedades comerciales». Para ello, recolectó fruto de dos viticultores de la villa durante la pasada vendimia y esperan que esta fase esté terminada entre 2026 y 2027.

Según el regidor, tendrán que volver a coger muestras en la de este año y de las mismas parcelas, pero ya es un paso relevante que se sumará a todo el trabajo previo realizado por el centro junto con la Consellería de Medio Rural. Cabe recordar que la Folla Redonda no está inscrita en el registro porque es un híbrido y en él solo caben variedades que pertenezcan a la especie «Vitis vinífera», es decir, la uva de vino europea o uva común.

Esto lleva décadas limitando su comercialización al ámbito doméstico hasta que un reciente cambio normativo abrió las puertas a la inclusión de cruces. Pero para eso, este fruto tan emblemático de O Salnés debe portar en su ADN antecedentes del género autorizado, y en eso están los investigadores

Una vez conseguido, aún quedaría un largo camino por delante. El horizonte más optimista para cumplir el deseo de toda una comarca es 2028, así que de momento seguirá exaltando este vino de manera popular, en esta consolidada fiesta que entre el 5 y el 8 de junio cumplirá 52 ediciones. Ayer se llevó a cabo una primera presentación con la asistencia de la diputada provincial de Turismo, Nava Castro, autoridades municipales, trabajadores del Concello y miembros de la comisión organizadora y de la asociación vecinal San Andrés de Barrantes.

Menos vino, pero no faltará

El portavoz de ese grupo de voluntarios que «la hacen posible» explicó que este año hay menos vino porque la última cosecha fue «un poco menor por el clima y las ventas, que siguen creciendo, pero los viticultores siempre guardan ese barril para la fiesta. Algunos nos lo dicen por la calle y eso emociona. Solo por eso ya vale la pena el esfuerzo de año tras año, porque su esfuerzo y trabajo es el centro de la fiesta», explicó Ramón Mouriño.

Así las cosas, garantizan la degustación en la carpa oficial y los bodegueros pueden solicitar su caseta hasta el 26 de mayo. También en el concurso, que viene registrando una «exitosa participación» con más de cien vinos aspirantes a los 12 premios en las dos categorías: Tinto do Salnés y Variedades Autóctonas (caíño, espadeiro, mencía...). Las muestras deben entregarse los próximos días 9 y 10 y el certamen sigue el trámite de siempre hasta la gran final, el sábado 7.

Detalles

En unos días darán a conocer el cartel musical y la identidad del pregonero. No obstante, el regidor avanzó que el Xantar seguirá el modelo de numeración implantado en 2024 y que el plazo de inscripción para esta cita con mil plazas termina este lunes. También se van a sortear cuatro entradas y no faltará el plan de seguridad y limpieza, el Punto Morado y los concursos de tapas y camisetas.

Castro agradeció el trabajo de organizadores y elaboradores porque «gracias a esta familia es posible la fiesta más importante de Ribadumia», declaró, destacando el movimiento económico que genera y lo que puede suponer cuando se logre la legalización, así como su aporte al turismo.

Pepe Noya reproduce como nadie su peculiar morado y ya van 49 veces

En la primera presentación de la fiesta no faltó ni el autor del cartel. Nuevamente es obra de Pepe Noya, que ha captado perfectamente el tono tan característico del tinto de Barrantes, así que ese morado tan especial luce en todo el fondo de la creación. No es de extrañar que le tenga cogido el punto, pues ha creado 49 de los 53 carteles que ha tenido la cita y aunque ayer reconocía que todos los años se tiene que «romper la cabeza para sacar algo diferente a lo de años anteriores», también aseguró que no le importa porque «lo que quiero es estar a la altura de la fiesta».

No faltan las jarras y las «cuncas» en las que se debe beber este vino que tiñe la lengua y el corazón, según sus defensores. En otras ocasiones introdujo otros elementos, como «unos gaiteiros para darle el aire festivo», pero siempre impera la sencillez en un diseño cuyo principal objetivo es exaltar lo relevante: a los viticultores y bodegueros que mantienen la tradición. Nada que ver con los primeros, de hace medio siglo, que solo eran texto, según Noya.

La diputada de Turismo Nava Castro también estuvo presente porque la Diputación de Pontevedra apoya la celebración de Ribadumia de varias maneras, empezando por su inclusión en los vídeos turísticos promocionales de este año, en los que se potencia el interior del destino Rías Baixas. Castro, que también es alcaldesa de Ponteareas, dijo sentir «envidia sana» de muchas cosas de este evento, empezando por el relevo generacional de la comisión organizadora.