Marexadas: un collage sobre o mar da Illa

Elaborouse na materia de Expresión Artística, na que participaron unha ducia de alumnos de cuarto da ESO do IES da Illa e que dou vida á que, desde o pasado mércores se coñece como exposición Marexadas. Empregando a técnica artística do collage, os rapaces transformaron fotografías de arquivo da Illa de Arousa relacionadas co mar: mariñeiros saíndo a navegar, diferentes festas ou actividades cotiás na Arousa. todas elas teñen un nexo principal, o da vida nunha illa e a relación que as súas xentes gardan co mar que os rodea.

Ademáis do esforzo dos rapaces e das súas familias, que prestaron algúnhas das súas lembranzas, tamén foi importante o traballo de arquivo que realizou o historiador arousán Xoán Dopico, que lles prestou axuda aos rapaces para coñecer a orixe dalgunhas das fotografías e ubicalas no espazo e no tempo, enriquecendo o contexto e o significado das obras que se expoñen no Auditorio municipal.

Desde o centro explican que Marexadas é unha mostra "do pedaciño da Arousa que leva cada un dos nosos alumnos interpretado a través dos seus ollos e que levarán sempre consigo". A exposición forma parte dun programa de divulgación da cultura mariñeira que está a desenvolver o centro no marco do "Plan Proxecta. Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional" que se impulsa desde a Consellería de Educación. Un dos eixos da actividade foi a realización dunha enquisa lingüística entre a xente mariñeira da Arousa para coñecer as palabras usadas para designar distintos tipos de embarcación e aparellos de pesca. A primeira acción do traballo consistiu en desenvolver a actividade "Ao rescate das nosas palabras", cun traballo de campo seguindo as instrucción do Instituto da Lingua Galega para ampliar o coñecemento do léxico patrimonial do mar. A segunda acción foi unha visita a Confraría da Illa para coñecer a súa actividade xa que a maioría dos estudantes nunca antes a visitaran e moitos nin sabían a súa existencia. O proxecto finaliza con esta exposición artística que inclúe 25 traballos dos propios alumnos.