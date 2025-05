La interminable obra para sanear Cambados se atraganta en la calle Pontevedra

La obra de saneamiento que la Xunta ejecuta en Cambados desde hace casi año y medio sigue dejando molestias y son tan notables que el Concello no oculta su malestar. Parece que se ve la luz al final del túnel, pero los trabajos están pendientes de solucionar una conexión en la calle Pontevedra y no hay fecha exacta de finalización.

Esta es la última actualización que dispone el Concello y que fue obtenida por el alcalde, Samuel Lago, aprovechando que esta semana asistió a una reunión de saneamiento de la Xunta con regidores gallegos.

También trasladó el malestar municipal sobre todo por la falta de reposición de las aceras en determinados puntos. No es nada nuevo, el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, ha estado permanentemente pendiente para intentar minimizar los contratiempos a la ciudadanía, desde lo mencionado hasta los colapsos de tráfico sufridos en una de las zonas de actuación, el tramo de la avenida de Galicia desde Catro Camiños.

En un tramo de la Avenida de Galicia se han colocado los bordillos. / Iñaki Abella

El propio Lago recuerda las gestiones de su socio y ahora están centrados en que por lo menos se recuperen las zonas de paso, y en ese punto por lo menos se han puesto bordillos en un tramo. «Entendemos que las obras pueden traer problemáticas no esperadas, cuestiones no observadas en la planimetría y que surgen cuando se abren zanjas, pero le hemos pedido que por lo menos repongan las aceras aunque sea provisionalmente, con hormigón, como hicieron en la calle Ourense, para que sea transitable y no se convierta en un barrizal en invierno y en una polvareda cuando no llueve», expuso el alcalde.

Según le trasladaron, el asunto es que la adjudicataria subcontrató la reposición de aceras y espera a hacerlo todo de una vez, porque hay varias calles abiertas, pero no están de acuerdo. Además, le recordaron a la Xunta que la misma obra del Ayuntamiento, en el otro margen, «empezó más tarde y acabó antes».