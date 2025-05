La Fiscalía pide cárcel y 7 millones para un gestor de la residencia Valle-Inclán de Vilanova

El entramado de empresas que gestionaron la antigua residencia de mayores Valle-Inclán de Vilanova de Arousa hasta su cierre, en 2018, y que fue mil veces denunciado por los sindicatos de trabajadores, ha acabado en los tribunales.

Hasta seis firmas tomaron las riendas del centro en algún momento y ellas aparece como administrador uno de sus gestores. La Fiscalía le acusa de haber cometido un delito continuado contra la Seguridad Social por incumplir la obligación de abonar las cotizaciones de los trabajadores usando esta sucesión de sociedades. Según su escrito de acusación, se enfrenta a cuatro años de prisión y al pago de algo más de 7,3 millones de euros en concepto de multa e indemnización al Estado.

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo jueves el juicio por esta causa con origen en la tantas veces denunciada empresa Viajes Silgar, por conflictos laborales. Era la propietaria original de la residencia y tras entrar en concurso y su liquidación, el acusado fue nombrado apoderado.

Esto sucedía en 2013 y desde entonces y hasta 2019, la gestión de la residencia pasó por cuatro empresas diferentes que «formaban un grupo por cuanto no solamente tenían la misma dirección, sino que compartieron, en sucesión, la misma actividad y dispusieron de los mismos trabajadores, que se trasladaban de unas a otras», indica el Ministerio Público.

Según su escrito, compartían administrador en uno u otro momento y dejaron deudas a la Seguridad Social que suman más de 3,2, millones de euros. La Fiscalía sostiene que estas sociedades se fueron relevando «con la finalidad de continuar con la actividad de la residencia sin abonar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social» y además lo hacían «sistemáticamente», añade.

Siempre según las mismas fuentes, iban entrando en concurso de acreedores y la siguiente asumía el control del centro, ubicado en As Sinas. Este es el caso por lo menos de Nurtime, que estuvo hasta 2015, adeudando 1,14 millones por este concepto;luego llegó Yanik Vigo, que no debe nada; le siguió Residencia de Mayores 2013, que no pagó lo correspondiente entre 2015 y 2016 (53.622 euros) y por último Servicios Integrales Dos Andando, que hasta 2019 tenía que haber pagado 1,17 millones. Cabe recordar que esta era la firma que gestionaba la Valle-Inclán cuando la Xunta decidió clausurarla porque carecía de la autorización para esta actividad asistencial.

Según el Fiscal, las dos últimas declararon unas ventas de 2,9 millones de euros de 2014 a 2018.

La acusación también menciona a Euroconsultores Sociosanitarios. No entró en esta especie de relevo, pero pertenecía al acusado desde 2014 y la «utilizaba para formalizar los contratos de los usuarios». De hecho, señala una escritura pública de 2019 con una empresa que compraba el edificio, el cual se sometió a una importante reforma, que terminó hace más de un año y no volvió a abrir. Se llamaba Clearwater Private y según tal documento, se decía que la otra firma era la gestora y que recibiría una indemnización de 700.000 euros por gastos de funcionamiento de los años anteriores.

Así las cosas, el Ministerio Público pide que este gestor sea condenado por un delito continuado contra la Seguridad Social a cuatro años de cárcel y otro tanto de inhabilitación para el derecho al voto; una multa de 5 millones y la pérdida del derecho a gozar de incentivos fiscales por siete años. También que, con la responsabilidad civil de sus empresas, indemnice al Estado en 2,37 millones más el interés legal.