La solidaridad y el patrimonio ponen a andar a medio millar de personas en O Salnés

La jornada festiva y el buen tiempo que vivió hoy la comarca de O Salnés animaron la participación en citas previstas como la andaina solidaria de las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo o la caminata organizada en Vilanova por la ruta de los molinos y cuyos participantes –bastantes– desembocaron en la Festa da Muller Labrega de András.

Vilanova dio el pistoletazo de salida a las caminatas del día. Más de un centenar de personas partieron a primera hora de la mañana de la estación marítima para realizar un recorrido con disfrute de bienes del patrimonio etnográfico de la localidad. Y es que pasaron por los molinos de Currás, algunos de los cuales ya están rehabilitados –como los de A Pantrigueira– y otros que están abandonados, pero que el Concello quiere recuperar en un futuro.

Tras dejar atrás la senda de Caleiro, el grupo tomó dirección a Lobeira, el final del trayecto, pero no el final de la jornada festiva para algunos participantes. Y es que un grupo decidió seguir disfrutando del día en la comida popular organizada por la comisión de fiestas de András en el marco de su Festa da Muller Labrega. La jornada incluyó un obsequio para la mujer más longeva de la parroquia, un título que ostenta Carmen Núñez Diz, de 75 años.

Participantes en la ruta de Vilanova. / FdV

Y la fiesta no acabó ahí. No faltaron los juegos populares para los más pequeños, y los que no lo son tanto, ni la animación musical a cargo de Los Dinámicos.

Además, se vendieron rifas para el sorteo de gran variedad de productos, desde dos mariscadas para dos personas hasta cuatro cenas, vales de descuento en el comercio, lavados de coches, estuches de vino y de conservas, productos agrícolas, dinero en efecto y otros muchos regalos.

Participantes en la Festa da Muller Labrega de András, en Vilanova. / Iñaki Abella

Todo ello con el fin de recaudar fondos para que la parroquia pueda organizar sus próximas fiestas patronales con la mejor programación.

La organización había pensado en todo, incluso instaló una carpa por si las condiciones meteorológicas no acompañaban.

Era una preocupación después de que el día anterior, el miércoles, la lluvia no desapareciera. También lo fue para la asociación de mujeres rurales de Castrelo, quecelebraron la novena edición de su andaina solidaria. Sin embargo, parece que el sol quería convertirse en un aliado de esta buena causa porque la jornada de ayer fue una auténtica tregua, teniendo en cuenta que las predicciones meteorológicas vuelven a dar lluvia para el fin de semana.

Una persona dona a la asociación Amicos, a la que As Saíñas dedica su andaina. / Iñaki Abella

Así las cosas, el colectivo cambadés no lo dudó y decidió seguir adelante con esta cita que ya es toda una tradición en la comarca de O Salnés y a la que se sumaron más de 600 personas. El objetivo de este año, y también del próximo, es recaudar dinero para ayudar a la asociación Amicos de integración de personas con discapacidad.

Más participantes en la iniciativa solidaria de Cambados. / Iñaki Abella

Para ello contaron con dos padrinos de excepción, el influencer y marinero Rogelio Santos y el campeón del mundo de Maratón M50, Jordi Carrasco, en una jornada que reunió a grupos de amigos, familias y que además sirvió de preludio para las fiestas de Santa Cruz de Castrelo, que empiezan mañana viernes.