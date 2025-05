La falta de generadores propios en algunos PAC, un «fallo grave» a la vista tras el gran apagón

El apagón masivo puso de manifiesto vulnerabilidades que deberían anotarse. Por lo menos así lo ve el Concello de Cambados, que recibió con «sorpresa» que el PAC del centro de salud no contase con un generador propio y, de hecho, va a solicitar al Sergas la dotación permanente de un equipo: «No solo porque se vuelva a producir algo similar, que parece poco probable. No sería la primera vez que en invierno sufrimos cortes a nivel local de un par de horas. Me parece un fallo grave hablando de un servicio como este», expuso su alcalde, Samuel Lago.

Lo mismo sucedió en O Grove y a diferencia de otros ambulatorios gallegos que tienen servicios de urgencias y que sí tuvieron equipos suministradores. Ambos concellos desconocen el protocolo de equipamientos de los centros de salud en este sentido, pero lo que sí saben es que tuvieron que buscarles una solución.

Los casos son diferentes porque en Cambados el mantenimiento de las instalaciones es competencia municipal y en O Grove no. No obstante, el regidor cambadés considera que esta dotación excede de las facultades municipales y corresponde al Sergas.

El generador llegó a este centro por el servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, porque en Cambados las comunicaciones estaban completamente interrumpidas y el aviso de la falta de servicio se remitió al 112 Galicia. No obstante, tanto el regidor como el concejal de Obras e Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, –y como otras muchas autoridades ese día– pronto se echaron a la calle y así fueron buscando a los responsables de Obras y Emerxencias y ya se le dotó de equipos: primero de una batería portátil y luego de un grupo electrógeno de mayor capacidad.

Hacer de GPS humano

Lago considera un «fallo grave» que carezca de generadores siendo una instalación sanitaria y recordó que en la villa estuvieron más de 15 horas sin luz. De hecho, fueron los propios responsables del ambulatorio los que pidieron ayuda por dos «necesidades importantes», contó: el funcionamiento de instrumental como el dispositivo de electrocardiogramas y las neveras para vacunas y medicamentos.

La capital del albariño también pudo tener dos patrullas de Policía Local porque dos agentes se plantaron voluntariamente en la comisaría por si hacía falta ayuda, sumándose a los que tenían servicio ese día.

En cuanto a O Grove, su alcalde, Jose Cacabelos, también cuenta que los técnicos de la ambulancia «no eran habituales de la localidad, entonces no se conocían bien las calles y no había GPS, así que el servicio de Emerxencias tuvo que estar preparado para guiarlos en caso de necesidad». Además, para que el centro de salud pudiera mantenerse comunicado se usó el sistema para urgencias Tetra y en la base de ese servicio se estuvieron cargando baterías para equipos de diálisis o respiradores.