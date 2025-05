Cunchas de vieira para enxalzar na Illa a poesía popular galega

Adicado á poesía popular galega, o día das Letras Galegas será unha xornada moi especial na Illa que adoita celebrarse no peirao do Xufre, cos bautizos de mar da Escola de Navegación Tradicional. Pero antes diso, durante varios días, a Biblioteca municipal sempre pon en marcha unha serie de iniciativas tendentes a promocionar a lingua e, sobre todo, a aqueles autores aos que se adica o 17 de maio. É por iso que, desde este centro, dirixido por Ángela Otero, marcáronse como obxectivo homenaxear ás cantareiras, esas mulleres que transmitiron e conservaron as cantigas.

Nese senso, a Biblioteca levará aos centros educativos cunchas de vieiras para que o alumnado as decore. As cunchas foron e son instrumentos musicais que acompañaban os cantos en festas e reunións, axudando a crear lazos sociais e a transmitir a cultura. «Tamén son un símbolo do noso pobo, presentes ao longo da historia en fachadas de vivendas e nos camiños», explicaba onte Otero durante a presentación.

O alumnado entregará nos centros educativos as cunchas decoradas desde o día 5 de ata o día 15 de maio, Unha vez recollidas todas as cunchas, pasarán a decorar o Xardín das Traballadoras da Conserva, para festexar con música e poesía o Día das Letras Galegas.

Non moi lonxe dalí, na sala de exposicións do Auditorio municipal, atópase a exposición «Marexados», que abríu as súas portas no día de onte e foi elaborada polos alumnos do IES da Illa. A mostra pode visitarse no horario do Auditorio: de luns a venres de 8.00 a 15.00 horas e o xoves de 19.00 a 22.00.