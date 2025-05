El Concello solicita la declaración BIC del asilo de Cambados a la Xunta

El Concello de Cambados ha solicitado a la Xunta la declaración del antiguo asilo, el Pazo de Montesacro, como Ben de Interese Cultural (BIC). Su objetivo es elevar al máximo posible legal la protección integral de que ya dispone el inmueble para «protegerlo de la especulación», explica el concejal de Patrimonio, Liso González.

El edil indica que hace unos meses que pidieron la incoación del expediente necesario para conseguir esta clasificación, pero todavía no han obtenido respuesta por parte de la Consellería de Cultura. No obstante, no tiene duda de que cumple los requisitos necesarios: «Está claro que es un bien a proteger en Cambados, estamos hablando de que es un ejemplo de la arquitectura civil representativo del Barroco gallego muy importante, como indican los historiadores».

Actualmente, el pazo de San Tomé cuenta con protección integral, pero es la situación en la que se encuentran desde hace algo más de un año la que preocupa al Ayuntamiento. Esto es que su propietaria, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, lo puso a la venta por cuatro millones de euros ante la inviabilidad de la actividad asistencial, una decisión que aún resulta dolorosa en la localidad tras los 85 años de historia del asilo.

Por el momento no hay noticias de que haya compradores interesados, pero la administración local quiere mantener su esencia al máximo y por eso quiere blindarlo frente a determinados proyectos, primando sobre todo el que tenía, el asistencial.

Y es que, según González, su clasificación actual «no lo protege contra la especulación de los usos que se le puedan dar». Cabe recordar que el suelo donde se asienta el Pazo de Montesacro está catalogado como dotacional asistencial, así que solo cabría otro geriátrico o algo sanitario, pero no resultó atractivo para empresas del sector, pues a la compra hay que sumar varios millones más para adaptarlo a la normativa, entre otras cuestiones. No obstante, podría abrirse la puerta a un uso hostelero u hotelero con una modificación urbanística.

El histórico Pazo de Montesacro es un edificio barroco del siglo XVIII encargado por los Zárate y Murga, pero se desconoce el arquitecto. De hecho, el historiador Sindo Mosteiro estaba investigando la posibilidad de que fuera obra del reputado Simón Rodríguez, a la vista de su fachada del estilo de placas.