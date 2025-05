Choque entre el PP y el PSOE por el cambio del pleno ordinario de mayo

Un nuevo cambio en la fecha de celebración del pleno ordinario ha abierto una nueva brecha entre la oposición de A Illa y el grupo de gobierno, un nuevo choque que viene a sumarse al ocurrido en el último pleno ordinario, en el que los conservadores decidieron no presentarse como protesta pese a que se aprobaba el presupuesto para el ejercicio 2025. En esta ocasión, la sesión se trasladará del día de mañana, cuando correspondería según el calendario aprobado a principio de mandato, al día 8 a las 17.00 horas. Los conservadores hicieron público un comunicado en su perfil de redes sociales en el que incidían en el hecho de que «a pesar de que los plenos ordinarios deben celebrarse el primer viernes de cada mes impar, una vez más, no se va a celebrar».

En esta ocasión, explicaban los conservadores, «el motivo ha sido el apagón que, en el último día, en las últimas horas para poder convocarlo legalmente, tras dos meses de espera, ..., el corte de energía lo impidió, que mala suerte», ironizan. En lo que si vuelven a incidir es en lo que consideran «un desprecio» hacia el grupo de la oposición, recordando que «qué más da si uno tiene planes de trabajo, de ocio, de conciliación familiar o cambios de turno hecho, al grupo de gobierno que más le da», y finalizan recordando que todavía no cuentan con la documentación de la sesión plenaria y tildan estas situaciones de «vergüenza».

El regidor de A Illa, Luis Arosa, no salía de su asombro en el día de ayer con estas afirmaciones de los conservadores. Reconocía que no pudo firmar el acta en el plazo mínimo legal debido al problema del apagón, pero afirma que «lo puse en conocimiento del PP en todo momento, e incluso, se consensuó el día en que se tenía que celebrar la sesión, escogiendo ellos la fecha, aunque se les recalcó que estábamos abiertos a cualquier fecha que planteasen». Arosa lamenta estos ataques continuados del Partido Popular, que «demuestran que no saben hacer mucho más, tan solo viven bien en hacer ruido y barullo, porque propuestas para mejorar este municipio todavía no han presentado ni la primera, y eso que ya llevamos dos años de mandato».