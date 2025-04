La red de suministro de agua vivió su momento crítico de madrugada

El apagón sufrido el pasado lunes puso al límite servicios básicos para la población, como es el caso de la red de agua de la Mancomunidade de O Salnés, que consiguió resistir hasta las 3.00 horas, cuando se quedó sin agua el depósito de cola. La situación, que pudo ser muy grave, se solventó, poco tiempo después, con la llegada de la energía eléctrica, que permitió llenar el depósito de cola de Treviscoso sobre las 7.30 e iniciar el proceso hacia la normalidad.

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, reconocía ayer que el depósito se quedó sin agua «sobre las tres de la madrugada, lo que provocó pérdida de presión «y es posible que algunas zonas viesen mermados el suministro, aunque debemos agradecer a las concesionarias del servicio su esfuerzo durante esas horas para tratar de solucionar el problema». En esa resistencia del sistema fueron clave los depósitos de cola de todos los concellos, de los que tiró la red hasta que no pudo más, aunque en la mayor parte de los municipios, al ocurrir de madrugada la situación, apenas se notó. El gerente del ente, Ramón Guinarte, reconocía ayer que «anduvimos bastante justos, porque si esta situación llega a darse en verano, tan solo habríamos aguantado tres horas».

En estos momentos, los técnicos de la Mancomunidade están equilibrando la red porque, con el vaciado del depósito, «las tuberías han cogido aire y también hay ciertos problemas con la turbidez del agua». Fuera de eso, explica Guinarte, no «nos constan problemas de entidad más allá de lo ocurrido en San Vicente, que tendremos que analizar si fue por causa de nuestra red o de un bombeo de la zona». Insiste en que «aunque nos bajó la presión del agua, es cierto que nos pilló con el depósito lleno y entre este y los de cola de los diferentes concellos, fuimos aguantando».

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacacabelos, reconocía los problemas registrados en San Vicente porque su depósito «quedó seco», aunque lo atribuía a «un problema en el suministro general de la Mancomunidade, ya que también quedó vacío el depósito que abastece a toda la comarca». En el casco urbano grovense «a las ocho de la mañana el depósito estaba al 67%, y esto nos permite garantizar un abastecimiento regular siempre y cuando se retome pronto el abastecimiento de la red mancomunada», apostillaba ayer Cacabelos. Por cierto, que el lunes estaba previsto acometer la enésima reparación de la tubería comarcal que cruza bajo el mar en el istmo de A Lanzada, ya que vuelve a estar rota, pero no fue posible hacerlo.

El Concello de Valga también comunicó a sus vecinos que a causa del apagón «se están registrando problemas» en el suministro de agua procedente de los depósitos de Lapido (Padrón) que abastecen a parte del municipio, especialmente a las parroquias de Cordeiro, Campaña y Xanza.

Desde el gobierno local piden a sus ciudadanos que realicen «un consumo moderado y responsable» para no agotar las reservas «y evitar posibles cortes en el servicio».

La falta de energía provoca problemas en el alcantarillado

Sin luz y sin comunicaciones, administraciones como la Mancomunidade o los diferentes concellos de O Salnés quedaron totalmente «a ciegas», siendo imposible continuar con la actividad. En el ente comarcal se encontraban en medio de una videoconferencia cuando se fue la luz y no se pudo continuar con el trabajo normal. A ello se sumió la caída de las comunicaciones, obligando al propio gerente a tener que desplazarse a la planta de Treviscoso para conocer cual era el estado del depósito de cola, ya que resultaba imposible contactar con los técnicos que se encontraban en el lugar. En otros concellos también hubo problemas con diferentes servicios.

Dificultades para sacar adelante el trabajo

Aunque no existe constancia ni reporte alguno sobre vertidos, en el ente comarcal se temen que los bombeos del alcantarillado, al haber quedado sin suministro eléctrico, hayan causado vertidos a través de los aliviaderos que poseen. El gerente de la Mancomunidade reconoce que «es algo que nos tememos porque los bombeos están enganchados a la electricidad y creemos que pudo haber algún desbordamiento al quedar sin energía». Gran parte de la red de alcantarillado funciona en base a la gravedad y, en esos puntos no se habrían registrado problemas, pero si en aquellos en los que se encuentran los bombeos de impulsión para sortear la orografía ya que «si dejas de bombear, todo lo que se encuentra en el bombeo, acaba saliendo por el aliviadero, un problema que no solo ha afectado a la red mancomunada, sino que también ha ocurrido en otros puntos».