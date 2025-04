¿Quién gana con el turismo?

Los recelos que se manifestaron el año pasado ante la llegada masiva de visitantes reflejan una tensión real: ¿cómo equilibrar la riqueza que genera el turismo con la preservación del bienestar local?

No debemos olvidar, además, que tanto los visitantes como nosotros mismos ejercemos un derecho fundamental a movernos libremente por el territorio nacional.

El turismo es hoy uno de los principales motores económicos de muchas comarcas. Pero se sostiene sobre una paradoja fundamental: genera riqueza a partir de recursos que son de todos.

Las playas, los paseos, el patrimonio monumental, los parques naturales o las rutas de senderismo no son propiedad de empresas privadas. Son bienes públicos. Son nuestro patrimonio común.

Y, sin embargo, los primeros ingresos derivados del turismo acaban, lógicamente, en manos privadas: hoteles, restaurantes, empresas de servicios...

La Ruta del Mejillón en uno de los catamaranes de Cruceros do Ulla Turimares. / FdV

Desde ahí, si uno simplifica mucho, surgen preguntas comprensibles: ¿por qué debo soportar yo la llegada masiva de foráneos?, ¿por qué debo financiar con mis impuestos el mantenimiento de estos espacios?

Esta visión, tan sencilla como peligrosa, olvida la verdadera dimensión del fenómeno. El ejemplo de la comarca de O Salnés es claro: en 2024, el turismo dejó en la zona más de 496 millones de euros de impacto económico directo, según datos de la Mancomunidad. ¿Quién se benefició? No solo los hoteles. También los comercios, las cafeterías, los taxis, las tiendas de barrio, las gasolineras, los proveedores de servicios... También los ayuntamientos, que vieron crecer su recaudación a través de impuestos.

Jorge Olleros, empresario del sector turístico. / FdV

El turismo no es un sistema cerrado. Es una palanca de riqueza distribuida. Y, además, tira de otros sectores que de otra forma languidecerían. El turismo sostiene empleo local, financia servicios públicos y contribuye a fijar población en zonas que, sin él, quedarían despobladas o condenadas al olvido.

Por supuesto, no todo es positivo. El turismo debe gestionarse con inteligencia, poniendo límites y apostando por un modelo sostenible. No todo crecimiento es bueno. No todo tipo de turismo interesa. La calidad de vida de los residentes no puede ser sacrificada. Pero pretender que el turismo no deja beneficios o que solo unos pocos se enriquecen es simplemente falso.

Volverá, inevitablemente, la pregunta: ¿Y yo qué gano con esto? Una pregunta que no debe ni despreciarse como simplista ni despacharse con frases grandilocuentes. La duda es legítima.

Lo mismo ocurre en otros debates de nuestro tiempo: cuando un país abre sus mercados, cuando permite la inmigración o cuando compra productos en el extranjero. Fenómenos complejos que, si se simplifican en exceso, conducen a respuestas equivocadas.

Preguntas que, lejos de ser ignoradas, exigen respuestas serias, porque detrás de ellas hay inquietudes reales. Simplificar demasiado es un error. Pero también lo es despreciar la complejidad como si no importara.

El reto está en explicar bien las cosas. En reconocer que detrás de cada fenómeno global hay redes de interdependencia que nos afectan a todos. Y que solo entendiendo esas complejidades podremos diseñar estrategias que beneficien realmente a la mayoría, preservando lo que es común y garantizando que el turismo, como otras actividades, siga siendo una fuerza de progreso y no un foco de conflicto.

Porque cuando dejamos de explicar lo complejo, puede que terminemos pagando el precio de la simplificación.

(*) Jorge Olleros Rodríguez es hostelero y gestor turístico.