Bamio, la parroquia que siempre tuvo luz

Tras el apagón que azotó a España puede decirse que en Vilagarcía hay una parroquia, Bamio, que siempre tuvo luz. No toda, sino algunas empresas y viviendas particulares situadas a caballo entre los lugares de Vilar y Salgueiral.

Caprichos del destino, lo que iba a ser la reposición de un transformador se convirtió en una tabla de salvación para algunos, de ahí que en negocios como Ebanistería Pardal, propiedad de David Domínguez, no se enteraran hasta las siete de la tarde de que en España había un apagón general.

«Yo estaba trabajando en la ebanistería cuando me llamó mi mujer y me dijo que la gente estaba alarmada porque se había ido la luz en toda España; pero yo no me enteré porque sí que tenía suministro», detalla.

El transformador instalado en Bamio por Elecnor que salvó a muchos vecinos. / FdV

Lo sucedido tiene una explicación ciertamente simpática, pues resulta que estaba programada la sustitución de un transformador existente en la zona, a manos de la empresa Elecnor.

Allí se personaron sus operarios, que antes de quitar el viejo transformador instalaron un generador eléctrico movido por gasóleo, para así poder mantener el suministro en todo momento.

Las imágenes del histórico apagón eléctrico en la comarca. / Noé Parga

Y cuando todo estaba listo se produjo el apagón en el país, pero lo vecinos de ese lugar de Bamio no se enteraron de lo que estaba pasando porque el generador provisional ya estaba activo.

El centro de formación marítima de la parroquia, la citada ebanistería y alguna vivienda más se salvaron «de la quema» de forma realmente sorprendente.

De ahí que mientras en la televisión se daban noticias sobre el apagón que casi nadie podía ver por no tener luz, en Bamio estuvieran trabajando con normalidad o tranquilamente tumbados en el sofá del salón mirando con asombro las noticias que llegaban a través de la pequeña pantalla.