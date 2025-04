«Traumas reunidos» para jugar a carcajadas

La diversión más traumática es la que se podrá disfrutar el próximo 9 de mayo en el Auditorio de Vilagarcía. Ese día, a las 21.00 horas, será momento de hacer de la risa ese botón que hay que pulsar para sentirse bien. De ofrecer esa oportunidad se encargarán tres cómicos que han decidido meter en la misma caja todos sus «Traumas reunidos» para transformarlos en una sucesión de juegos de conexión con el público con la carcajada como contraseña.

Miguel Canalejo, Cata Ukelele y el vilagarciano Jose Blanco demostrarán lo sano que es reírse de uno mismo. Ya luego saber contarlo para hacer estallar la diversión generalizada ya es una cuestión más de talento y ellos lo tienen. El sincericidio impúdico del buen humor es la primera piedra de un camino hacia la identificación plena que saldrá desde el escenario e irá hacia la platea para provocar la risa catártica.

La obra girará por diferentes lugares de Galicia tras su estreno en Vilagarcía. / FDV

Será además el estreno de unos «Traumas reunidos» a los que le espera un largo camino de risas compartidas. Una velada que para Jose Blanco tiene aún mucho más de especial. No duda en reconocer que «subirme al escenario del Auditorio de Vilagarcía será un sueño hecho realidad. Empecé en el teatro a los 10 años con una obra de Rafael Dieste y giramos por toda Galicia, pero no pudimos venir a actuar a casa porque no teníamos el Auditorio todavía. Siempre me quedó esa espinita y ahora será un placer enorme hacerlo tan bien acompañado por Miguel y Cata».

Pero además de todo lo contado también habrá mucho de cantado. Y es que no faltará la música en directo, y de la buena, con Irene Cerqueiro como invitada, además de más cosas al albur de la sorpresa para los asistentes. Eso sí, que nadie se duerma a la hora de comprar su entrada en Ataquilla.com. Por aquello de no generar ningún trauma más de los que se desmelenarán sobre el escenario para estrenar todo un hilarante ejercicio de psicoterapia distópica de lo más recomendable.