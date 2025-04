O Salnés creó más de 10.100 camas turísticas en los tres últimos años

La comarca de O Salnés ha ganado en los tres últimos años más de 10.100 camas. Todos los tipos de establecimientos han crecido, pero el brutal incremento responde principalmente al boom de las viviendas turísticas, que hoy ofrecen 9.182 plazas más con respecto a 2022.

Las cifras pertenecen al último balance ofrecido por la Mancomunidade do Salnés y proceden del registro oficial de empresas y actividades turísticas de la Xunta. Una base de datos que también deja constancia de que la comarca es una potencia, pues ofrece casi tantas camas como las principales siete ciudades gallegas.

Dicho de otro modo, a marzo de 2025 sumaba 58.769 plazas frente a las 59.526 concentradas en Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Ourense, Lugo y Ferrol. De ese total, los hoteles ocupan la segunda posición con 13.755 camas; una cifra más bien de estabilidad, pues, aunque supone cien más que hace tres años, tiene 37 menos que en 2023.

El tercer puesto del ranking lo ocupan los campings, que también se han disparado en los últimos tiempos, creando 606 plazas más (ofrecen un total de 9.645). En el cuarto están los apartamentos 118 más y se quedan en 3.684); en el quinto, las pensiones (se crearon 141 más y suponen 2.347 camas); y en la cola se sitúan las casas de turismo rural (catorce más y son 304) y los albergues, que se mantienen invariables desde el año 2022 con un total de 41.

Todo esto ha hecho posible que las pernoctas registradas el año pasado ofrezcan unas cifras de impacto: más de 6,6 millones. Pero también es llamativo el hecho de que el turista procedente de la misma provincia de Pontevedra, suponga el grupo más numeroso que se ha podido agrupar por el origen más repetido (hay otras 436.456 personas de diferentes partes). Más concretamente, de los 1,7 millones de visitantes de este corte (que pernoctan) que estuvieron el año pasado en algunos de los concellos de O Salnés, 391.000 eran de localidades pontevedresas.

En cuanto al tremendo aumento de la vivienda turística, la entidad supramunicipal señaló hace no mucho que «está transformando el modelo de hospedaje y requiere una gestión para no afectar negativamente a la economía local y a la vivienda residencial». Sin embargo, las autoridades también destacan que en zonas no tensionadas de la comarca está posibilitando un florecimiento económico. En concreto, se refieren a los concellos más pequeños que carecen de infraestructura hotelera y que en los últimos años están ganando turistas debido a la creación de plazas de alojamiento de este tipo.

Sobre todo destaca el caso de A Illa, que en el último año recibió un 37% más de turistas, o de Meaño y Ribadumia-Meis (se contabilizan juntos) con un 20 y un 15 por ciento más, respectivamente.

El recuento es posible gracias al análisis del big data comprado a Orange y que deja otros datos como una media de 3,71 noches. Con esto también ha podido hace una primera valoración del impacto económico que tiene el turismo, multiplicándolo el gasto medio de un turista Galicia (75 euros por día) por el número de pernoctas, lo que resulta en más de 400 millones de euros.