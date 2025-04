El bollo de Pascua más grande del mundo sigue imbatible 20 años después del título

Paradela de Meis cumplió ayer con una de esas tradiciones que un día se van de las manos y acaban incluidas en el Libro Guinness de los récords. En este caso se trata de la fiesta de San Gregorio y la proeza en cuestión es la ofrenda al santo: el bollo de Pascua, que precisamente este año cumple dos décadas con ese título del más grande del mundo en su categoría.

Ostenta el papel secundario de la cita, pero su llegada es la más espectacular: once metros cuadrados de pan de manteca coronado por 6.000 huevos sobre un remolque y porteado por veinte personas.

Era poco más del mediodía cuando hacía su entrada en el campo de A Boca y una hora después, 600 de las 800 raciones en las que se divide, aproximadamente, ya tenían dueño. No había acabado ni la misa: «La venta va muy bien, bastante mejor que el año pasado a estas horas», explicaba Alberto García, uno de los miembros de la comisión de fiestas que «entró con el bigote negro y ahora lo tiene blanco», bromeaba su joven compañero de la caseta de tickets.

Un miembro de la comisión con el churrasco del menú. | Noé Parga

Y es que la asociación que se encarga de la fiesta desde más de dos décadas tiene buen relevo generacional y tampoco se olvida de los fundadores desaparecidos, que se recuerdan con una fotografía en la pequeña capilla.

Una mujer posa ante el espectacular bollo. | Noé Parga

La fiesta de San Gregorio no siempre fue así ni tenía bollo. Contaba Rosa Fariña, de O Mosteiro, que recordaba la antigua iglesia, en lo alto del monte, y como un día, con apenas cinco años, sus familiares la sacaron a todo correr por una pelea. Nada que ver con el ambiente de ayer; familias, grupo de amigos, de vecinos... Y de todas las edades se divertían en las atracciones, comprando algo en los puestos, disfrutando del vermú y escuchado la misa.

Un hombre coloca ofrendas a la talla de San Gregorio. | Noé Parga

«Venimos porque lo pasamos muy bien y aún por encima, por diez euros comes un churrasquiño y el pan», contaba su prima y acompañante, Rosa Nieto, que a sus 80 años esperaba la hora del baile. Ambas eran parte de ese grupo de asistentes que ya habían tomado posiciones en las mesas antes de que llegase la avalancha de la hora de la comida.

El menú incluía también una botella de albariño o de agua y aunque la cosa esté apretada económicamente, «la gente non chora os cartos y no anda compartiendo raciones», explicaba García.

También eran veteranos los del grupo de Sanxenxo formado por José Fontán, Tito Besada, Gerardo Fernández y Manuel Rivero, que acuden desde hace algunos años con sus esposas, aunque alguno reconoció que no gusta del pan con manteca que, a escasos metros de ellos, acaparaba las miradas y las cámaras de los móviles por su grandiosidad. Siempre se agota, pero algo sobra y en el puesto de las rosquilleras de Lantaño siempre tienen la prueba garantizada.

También había novatas como las hermanas Herminda y María del Carmen Padín de O Grove que, aunque no tienen dudas sobre cuál es la mejora fiesta gastronómica de la comarca –«el Marisco, claro»– y reconocieron ser muy caseras, no dudaron en acercarse a Paradela. Y como no solo de pan vive el hombre, durante estos tres días de fiestas no faltaron las actividades de ocio ni la verbena.