Sara Gómez ya tiene su templo

El remodelado pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía ya se llama oficialmente Sara Gómez, la mejor jugadora de baloncesto que ha dado la ciudad arousana. El acto se celebró poco antes de la disputa del trascendental Mariscos Antón Cortegada contra Maristas Coruña y en él estuvieron presentes la propia Sara Gómez, el alcalde, Alberto Varela, y varios representantes de la corporación municipal. La exjugadora del Cortegada, donde desarrolló la mayor parte de su larga carrera, fue la encargada de descubrir la placa con su nombre en el exterior de la infraestructura deportiva.

El homenaje, en el que también participó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, continuó en el interior del pabellón, con todos los asistentes al encuentro del Cortegada con el Maristas aplaudiendo en pie. Fue en el descanso del encunetro cuando se le entregó un recuerdo de una jornada que la jugadora de Vilagarcía nunca podrá olvidar.

Queda pendiente ahora formalizar este nombramiento a nivel administrativo, ya que el aplazamiento del pleno del pasado jueves impidió hacerlo. La sesión plenaria se celebrará el miércoles.

La concesión de esta distinción se fundamentó, por parte del gobierno local , en que el deporte es un pilar fundamental de Vilagarcía y, en especial, el baloncesto siendo Sara Gómez una de las más destacadas en esta disciplina.

No en vano, la jugadora cuenta con una trayectoria excepcional. Fue internacional con las selecciones nacionales de la Federación Española de Baloncesto: en el 2004 en el European Championship for Women U18; en 2005 jugó el FIBA Women’s U19 World Championship; en 2006 el U20 European Championship Women; y en 2007 el FIBA U21 World Championship for Women. Además, compitió en la elite del baloncesot femenino nacional con la AD Cortegada desde 2004 a 2009 y en una segunda etapa desde 2014 a 2023. Destaca también la temporada 2008-2009, cuando participó en la Eurocup femenina.