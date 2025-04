La cofradía de Cambados desahucia a la concesionaria del bar y le reclama 15.000 euros

La cofradía de pescadores de Cambados ha tenido que desahuciar a la concesionaria del bar de la sede por impagos y además, ha presentado una reclamación judicial por la cantidad adeudada, que asciende a unos 15.000 euros, y los desperfectos encontrados en el local.

Así lo indica el patrón mayor, Alejandro Pérez, dando cuenta de que volverán a sacar a licitación la gestión del establecimiento con unos más pliegos más garantistas, para que la situación no se repita en un futuro.

Herencia

Detalla que las condiciones del contrato heredado de la anterior directiva eran tan flexibles que les impedían rescindir la relación contractual por cuestiones que consideraban graves como mantener el local sin actividad durante meses: «Tal y como estaba redactado teníamos las manos atadas».

Así las cosas, ha permanecido cerrado un año, por lo menos, y explica que «intentamos negociar con la concesionaria para alcanzar una solución amistosa si no tenía ganas de seguir adelante, pero fue no posible y tuvimos que recurrir al juzgado porque a parte del problema de que no estaba pagando, estaba la mala imagen de permanecer siempre cerrado».

Daños con algo «punzante»

De hecho, la situación estaba generando críticas, pero Pérez recuerda que estos procesos conllevan un tiempo y además, la hostelera recurrió el desahucio. El caso es que el desalojo se ha podido realizar recientemente y los responsables del pósito accedieron con un notario para levantar acta de cómo quedó el local, que está en los bajos de su sede de Rúa Nova.

Según él, encontraron algunos desperfectos, sobre todo en las zonas de madera (marcos de las puertas, barra....), que presentan «rascazos realizados con un objeto punzante».

Todos esto se va a cuantificar económicamente y se sumará a la reclamación judicial emprendida para intentar recuperar la deuda dejada y que cifra en unos 15.000 euros.

Para evitar una situación similar en un futuro, la Xunta Xeral ha redactado junto a los asesores jurídicos unos nuevos pliegos que estarán a disposición de los interesados a partir del próximo lunes por la tarde en el tablón de anuncios.

Los aspirantes deberán presentar una memoria del proyecto que quieren ejecutar y presentar su oferta. El precio de salida de la concesión es de 1.200 euros al mes y se darán más puntos por cada 50 euros ofertados a mayores.

No obstante, el patrón mayor indica que la adjudicación no se guiará únicamente por el criterio económico. Explica que la tabla de baremación creada también da peso al tipo de negocio, la experiencia del empresario... «Nuestro objetivo es evaluar el conjunto de la propuesta para tener garantías de que se trata de una persona seria y cumplidora que no ofrezca problemas como los que hemos tenido».

Plazo de presentación

Para que pueda arrancar, el adjudicatario no tendrá que abonar la primera mensualidad desde la firma del contrato y las propuestas tienen que presentarse entre el próximo martes, día 29, y el 15 de mayo. Podrá hacerse en horario de oficina, de 9.00 a 14.000 y de 16.00 a 19.00 horas.

«Los nuevos pliegos recuperan algunas condiciones que hubo en concursos anteriores, pero no son tan restrictivas. Nos interesa ser un poco más flexibles para animar a la gente a gestionar el local, para mantenerlo como un bar o abrir una hamburguesería o un restaurante... Pero sí que establece cláusulas que nos dan garantías de que, por ejemplo, si lleva meses cerrado, se pueda rescindir el contrato porque tampoco podía ser lo que había antes, de dejar mano abierta», añade Pérez.