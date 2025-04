La Lotería deja una lluvia de millones en O Salnés

El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado dejó unos 4,4 millones de euros en la comarca de O Salnés, gracias a un primer y un segundo premios vendidos en Cambados, O Grove y Vilagarcía.

La capital del albariño se llevó la palma. La administración de lotería número 1, la de la plaza de abastos, vendió unos 70 décimos del primero, el 24286, dejando más de cuatro millones de euros en la villa y además, muy repartidos.

Contaba su gerente, Xoán da Cruz Martínez, que es el número del establecimiento y el que cada semana «juegan pescantinas y mucha gente del pueblo. De hecho, hay quien se lleva tres o cuatro para repartir entre la familia. Es de los más antiguos a los que estamos abonados, llevaremos 30 años con él. Yo llevo ocho al frente del negocio y ya lo heredé».

«Pensamos en una broma»

La alegría llegó ya de mañana, al poco rato de haberse celebrado este sorteo de sábado de la Lotería Nacional y fueron algunos de los agraciados los primeros en comunicarle la noticia. «Llegaba gente preguntando, diciendo que había visto que había tocado, pero en la máquina aún no había salido los premios del día y nosotros, al ser sábado, y con el mercado, tenemos más trabajo, así que no me había dado tiempo a comprobar los premios», explica.

El caso es que «pensábamos que estaban de broma». Pero poco duró la incertidumbre y pronto se corrió la voz por la localidad de que había tocado y no solo aquí. También en un bar de Corvillón se vendió algún décimo de este primer premio y en O Grove.

Fue en la administración A Centola Dourada de Moreno y se trató de dos décimos de máquina. Su responsable, Manuel Rodríguez, explica que son de un mismo cliente que juega este número todas las semanas.

En Vilagarcía, Elvira Hermida era otra contenta lotera: Vendió diez boletos del segundo, el 88364, lo que supone 120.000 euros en premios. «Me alegro un montón porque es un colchoncito», explicaba desde Carril.