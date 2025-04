SOS por una veintena de gatos «atrapados» en un solar de Vilagarcía

Los vecinos que los observan desde las ventanas de los pisos superiores, aquellos otros ciudadanos que reciben su visita en las terrazas de la planta baja, e incluso los que se ven obligados a alimentarlos, «para que no se mueran de hambre y no acaben comiéndose unos a otros», claman ayuda para una veintena de gatos que habitan un solar completamente rodeado de grandes edificios.

Sucede en el centro de Vilagarcía, más concretamente, en la calle San Roque, cerca del instituto. El solar en cuestión se encuentra en una gran manzana que linda al Este con la calle de Ramón Cabanillas, al Sur, con la de Celso Emilio Ferreiro y, al Oeste, con la calle de Santa Eulalia.

En esa gran superficie «malviven» los gatos desde hace muchos años, «reproduciéndose de manera descontrolada», explican en el vecindario.

Algunos gatos están enfermos. / FdV

Parece que «antiguamente podían entrar y salir del solar, pero cuando el propietario decidió cerrarlo con muros y portalones los gatos quedaron encerrados y el problema empeoró», explica una de las vecinas que alertan de la situación de estos animales.

Me gasto al mes unos 200 euros en la comida para que no mueran de hambre, y hay algún vecino más que colabora, pero no podemos asumir permanentemente este gasto Rebeca Caballero

Se trata de Rebeca Caballero, quien detalla que ya puso los hechos en conocimiento del Concello de Vilagarcía en varias ocasiones, pero parece que nadie ha atendido su petición de ayuda.

«Lo que quiero es que hagan algo para esterilizar a los animales y que garanticen su bienestar dándoles de comer o reubicándolos en otras colonias», argumenta esta ciudadana.

Algunos vecinos alimentan a los gatos para que no mueran de hambre. / FdV

«Me gasto al mes unos 200 euros en la comida que les compro para alimentarlos y que no mueran de hambre, y hay algún vecino más que colabora, pero no podemos asumir permanentemente este gasto, por eso considero que el Concello tiene que hacer algo con urgencia», reflexiona Rebeca Caballero.

Una conocida maestra que es una apasionada de los animales y ha llegado a contar hasta 17 hambrientos gatos subidos a la tapia de su terraza pidiéndole alimento; algunos de ellos visiblemente enfermos y otros con diferentes heridas.

La zona en la que se ubica el solar. / FdV

Protectora de animales

«En una ocasión me dijeron en el Concello que no sabían qué hacer ante un caso así, y la última vez que les planteé el problema fue a finales del pasado año, volviendo a pedirles que manden a Protección Civil para recoger a los gatos y que los lleven a la protectora de animales para desparasitarlos y esterilizarlos, pero no he vuelto a tener respuesta», lamenta.

Algunos de los animales. / FdV

Lo que plantea esta vilagarciana es que «no pueden cargarme a mi u otros vecinos toda la responsabilidad de mantener con vida y en condiciones dignas a estos gatos olvidados en el solar, por eso pido ayuda e incluso ofrezco mi casa para que Protección Civil pueda acceder desde mi terraza al solar para recogerlos, si es que no tienen otro lugar por dónde hacerlo».

Por cierto, que también advierte de que «el crecimiento descontrolado de esta colonia puede generar problemas de salubridad», al margen de otros muchos inconvenientes cuando los gatos caen a terrazas como la suya, ya que cuando eso ocurre «debemos tratar de recogerlos como buenamente podemos para devolverlos al solar, y no siempre resulta sencillo», concluye Rebeca Caballero.