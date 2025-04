Valga lembra a Ferro Couselo no 50 cabodano do seu pasamento

O Concello de Valga rendeulle onte unha homenaxe a Xesús Ignacio Ferro Couselo, Fillo Predilecto desta localidade e destacado intelectual galeguista. Ferro Couselo faleceu hai medio século, o 23 de abril de 1975, e o Concello organizou onte un evento no adro da igrexa de Santa Columba de Louro no que participaron o alcalde, José María Bello Maneiro, o neto de Ferro Couselo, Pablo Sánchez, e outros familiares e achegados do intelectual galeguista; así como os presidentes da editorial Galaxia e da Fundación Penzol, alumnos e profesores do colexio Ferro Couselo de Cordeiro. O acto incluíu o descubrimento dunha placa conmemorativa colocada na base do busto que lembra a Ferro Couselo no adro da igrexa e nunha ofrenda floral na súa sepultura.