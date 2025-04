Saudarte reúne en Cambados 30 obras del ocio que «te aleja de las drogas»

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) inauguró hoy una nueva exposición de su programa Saudarte. Un total de 30 obras que podrán contemplarse en la Sala B de Espazo Torrado (Cambados) hasta el 15 de mayo y que han nacido de la mente creativa de alumnado del IES Francisco Asorey, la academia de pintura Mon Costa y el colegio San Francisco de Vilagarcía.

Su gerente, Fernando Alonso, el concejal de Cultura, Liso González, los artistas y profesores que han hecho posible esta edición -ya van 27- se reunieron ayer para contemplar el primer resultado, porque hay varios.

Alonso recordó que hace años que la fundación toca «dos teclas fundamentales» para la prevención del consumo y abuso del alcohol y sustancias estupefaciente entre los más jóvenes: el deporte y la creación artística. Y es que «cada vez hay más evidencia científica de que las actividades de ocio saludable, inteligente, son fundamentales en cualquier programa de prevención que se precie».

Detalló que, entre otras cosas, ayudan a la autoestima, «a tener una personalidad más armada y a saber elegir a la hora de encontrar tu diversión, generando hábitos que te apartan del consumo. Te reportan una gratificación y una satisfacción que no tienes que buscar en sustancias. Un joven que sale de noche y al día siguiente tiene una competición tiene muchas menos posibilidades de acabar consumiendo droga porque tiene esa necesidad de dar lo mejor de sí, de estar bien físicamente», resumió.

En esta misma línea remarcó que no es incompatible con el ocio nocturno, muy deseable precisamente en las edades más vulnerables, como la adolescencia. Y, por otra parte, explicó que Saudarte no es una iniciativa dirigida exclusivamente a este sector de la población: «Es para toda persona que tenga inquietudes artísticas. No hace falta ser un Picasso o un Steve Jobs para ser creativo, todos lo tenemos dentro y esta actividad ayuda a encontrarlo». De hecho, entre los 28 autores de esta edición -alguno aporta más de una obra- hay de edades más mayores.

El responsable destacó además que poder exhibir los trabajos en una «sala prestigiosa» como la de Torrado es un incentivo que anima la participación.