La Ruta Rías Baixas organiza una charla formativa sobre enoturismo para sus asociados

La Ruta do Viño Rías Baixas ha celebrado una sesión formativa para dar a conocer entre sus asociados nuevas fórmulas para mejorar sus proyectos enoturísticos. La sesión, que se desarrolló en el día de ayer en la sede del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas, ha sido impartida por Víctor Sixto, consultor turístico con más de 25 años de experiencia en el sector y gran conocedor del sector enoturístico a nivel nacional e internacional. A ella han asistido diversos representantes de distintos asociados de la Ruta do Viño Rías Baixas.

Bajo el título «Más allá del vino: Innovar, emocionar y conquistar desde la Ruta do Viño Rías Baixas», el objetivo de esta sesión ha sido crear una experiencia que inspire, motive y conecte a todos los agentes que integran esta asociación sin ánimo de lucro. Así, los asistentes han podido descubrir diversas ideas y herramientas para dotar a su oferta enoturística de un enfoque más personalizado, emocional, inclusivo y competitivo sin perder la esencia que los hace únicos.

La Ruta do viño Rías Baixas es uno de los grandes atractivos turísticos para todos aquellos amantes del enoturismo. Cuenta con cinco subzonas para crear un itinerario para descubrir las singularidades de las áreas de O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulla, que se extienden desde la frontera con Portugal en la provincia de Pontevedra, hasta el sur de la de A Coruña.

Cuenta con un buen número de bodegas asociadas que ofrecen al turista la posibilidad de degustar algunos de los mejores caldos blancos del mundo. La mayor parte de esas bodegas se encuentran localizadas en la zona de O Salnés.