Queremos Galego celebra hoy una asamblea comarcal en Cambados

La Plataforma ciudadana Queremos Galego de O Salnés celebra hoy, a las 20.00 horas, en la Sala Pitusa Cabanillas de Cambados (Casa da Calzada), un plenario comarcal para la recogida de ideas y marcar la hoja de ruta a seguir de aquí al 17 de mayo , cuando tendrá lugar la manifestación en defensa del gallego.

Sus responsables animan a asistir a «todas las asociaciones, organizaciones y ciudadanía a título particular que quiera sumarse a acudir tanto al plenario como la manifestación del día 17, que coincidiendo con la fiesta de nuestras letras reivindica la necesidad de llevar a cabo avances en la normalización lingüística del gallego e iniciativas que garanticen su presencia y oferta en todos los espacios y para todos los espacios y para todos los usos, así como el cumplimiento de los acuerdos existentes en materia de lengua que desde la Xunta están incumpliendo, y no solo eso, si no que también se llegó a legislar en contra».

Asimismo añadieron que el «resultado de este descuido es la aceleración de la tendencia negativa en el uso del gallego y un porcentaje de incapacidad para hablarlo inédito en la historia de Galicia».