Demostración musical de las canteras juveniles de la Bandas de Meaño y Salcedo

El pabellón de deportes de As Covas acogía el domingo el «XIII Festival de Bandas de Música Infantís e Xuvenís», con la actuación de las bandas Xuvenil de Salcedo y las bandas Infantil y Xuvenil de Meaño.Se celebraba en el pabellón de deportes de As Covas, a modo de antesala del Festival de Bandas de Música Populares que se desarrolla el sábado 26 de abril.

Una de las integrantes del grupo musical. | T.H.

Los tres conciertos congregaron a unas 300 personas apostadas entre sillas y graderío del pabellón. Abría la Banda Infantil de Meaño, integrada por 38 niños. Dirigidos por el maestro Diego Javier Lorente López, interpretaron un abanico de piezas del compositor neerlandés Jacob de Haan, un referente para las formaciones bandísticas. El repertorio, reconocía Lorente López «es la primera vez que logro que una banda infantil afronte estas obras, y señal del gran nivel de esta nueva generación que asoma en Meaño».

Tributo a Queen, en el repertorio

Le siguió la Xuvenil de Salcedo que, con 38 jóvenes instrumentistas bajo la batuta del maestro Alfredo Sánchez, interpretó «Memories of Friendship» del japonés Santishi Yafisawa, «Return of the Vikings» de Ver Appertmont, más rindió su tributo a Queen con una selección de Jay Bocook, más a la «Fiesta Tropicale» con hits latinos arreglados por Víctor López.

El último turno fue para la Xuvenil de Meaño, dirigida por el sanxenxino Antón Caneda y que el pasado mes de octubre era galardonada con el primer premio en la modalidad juvenil «XVII Certame Galego de Bandas de Música».

Sinfónicas en Meaño

El domingo en Meaño, con 56 jóvenes intérpretes, la Xuvenil de la BUMM ofreció las piezas sinfónicas «Rapture» del compositor estadounidense Brian Balmages, y «Perseus» del nipón Satoshi Yagisawa, con duración cada una de unos ocho minutos. Y, para despedir, fuera de programa deleitaron al público con una selección de Abba y su «Mamma mía».

Las tres formaciones acabaron disfrutando de un ágape servido por la organización del evento, y que sirvió como momento de tertulia y socialización en el pabellón de deportes.

Este festival se enmarca dentro de las actividades del «Mes da música» que cada año es abril y que organizan al alimón Concello de Meaño, Escuela de Música Municipal y Banda Unión Musical de Meaño.

Su programación continuará el domingo 13 con la final de «Novos intérpretes Jorge Domínguez», donde actuarán los nueve finalistas (tres por categoría, infantil, juvenil y sénior), y que se ofrecerá como concierto público en el Centro Social de Dena a las 19.30 horas.

Cursos

A la par, entre el 14 y 16 de abril, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, se impartirán los cursos y jornadas de formación musical a cargo de contrastados profesores de conservatorio. Se ofrecerán este año en las disciplinas de flauta, clarinete, trompeta, trompa, trombón, tuba-bombardino, violonchelo, fagote y oboe, y que, se prevé, vuelva a congregar a cerca de un centenar de instrumentistas.

También el 14 de abril, a las 20.00 horas, el palco cerrado de la praza do Concello acogerá una charla sobre mantenimiento de instrumentos de metal que será impartido por el sello lalinense Arjones Luthier.

El ciclo «Mes da música» concluirá el domingo 27 con el concierto infantil «As máis molonas» a cargo de Pakolas, nombre artístico del músico y compositor Paco Cerdeira que, afincado en Oleiros, hace el rock infantil su razón de ser para el público.