Comerciantes y vecinos, «en pie de guerra» por el cierre del tráfico en el centro de A Illa

La implantación de la zona residencial con restricciones de tráfico en A Illa se ha encontrado con un movimiento espontáneo de vecinos y empresarios contrarios que ya ha convocado una concentración de protesta para este jueves, a las 11.00 horas, en la plaza del Concello. Estos críticos consideran que las normas «van a espantar» clientes y a «hundir» negocios y echan en falta un estudio previo y medidas paliativas, como más aparcamientos próximos al centro urbano.

El Concello ha dado el primer paso de este plan, que implantará de manera progresiva, con la instalación de señalización a la que seguirán los lectores de matrículas en cinco puntos de entrada de la localidad. Será en los próximos días y es un elemento crucial para su propósito: retirar al máximo el tráfico en una manzana de 45 calles.

Los únicos que no tendrán problema serán los vehículos de empadronados. El resto, desde los huéspedes de hoteles, hasta los clientes de bares y comercios, así como otros visitantes, aún con vínculos isleños, estarán sometidos a un control y a una serie de restricciones que los negocios no ven.

Desde la administración de lotería Mar de Apuestas ven «inviable» el sistema propuesto de pasar a la Policía Local un listado semanal de matrículas de clientes para evitar la sanción -serán de unos 200 euros, pero hasta junio no se empezará a practicar-. «Tengo muchísimos compradores de fuera de A Illa y, por ejemplo, en Navidad, con las colas, yo no puedo estar cogiendo datos a cada uno», explica una de sus responsables, Cristina Allo.

Tener que pedir estos datos, «como si fuéramos policías», es una cuestión que les echa para atrás y así lo plantearon en una reunión mantenida ayer mismo con el alcalde, Luis Arosa, para mostrar su «disgusto» ante un plan que «ya no se trata solo de peatonalizar algunas calles, sino de limitar todo el casco urbano», se queja Almudena Oubiña del bar Consultorio O Cortixo.

En su opinión, esto les va a «hundir» porque «no se están facilitando aparcamientos cercanos y nadie se va a arriesgar a una multa por comer un arroz, así que pensará: pues voy a otro sitio», añade la hostelera. Y es que los clientes de los bares, a diferencia de los del comercio, que tienen un tiempo limitado, no podrán cruzar para nada estas 45 calles: tendrán que aparcar fuera del ámbito y andar.

Tampoco han sentado bien las autorizaciones destinadas a hogares para que familiares y allegados sin empadronar puedan circular por esta zona residencial. En principio, están limitadas a cinco por casa y ven poco funcional tener que pedir permiso a pesar de la insistencia del Concello de ir adaptando estas cuestiones e incluso ampliando esa cifra. «Nos comentan que se tendrán en cuenta diferentes casuísticas, pero de primeras ya te puedes encontrar la multa y luego ponte a recurrir», agrega Oubiña.

Ambas hosteleras son solo una parte de este movimiento contrario que está cogiendo fuerza y que considera que el plan se ha lanzado sin tener en cuenta un estudio previo de las consecuencias que va a acarrear. Así las cosas, han convocado la protesta bajo el lema de «Con nuestro trabajo no se juega» y animan a otros a sumarse: «Te necesitamos, tu voz cuenta, tu presencia importa. Defiende lo que es nuestro».

Estos críticos tampoco creen que sea la solución para combatir un turismo de bocadillo que no deja gran beneficio para la villa y que el resultado será que la «gente de fuera va a escuchar que aquí se multa por circular por el centro y no se va a parar a ver cómo hacer, no se va a arriesgar, dirá, me voy para otro lado».

El alcalde reitera que están abiertos a consensuar modificaciones

El alcalde, Luis Arosa, está tranquilo ante la convocatoria de concentración: «Están en su derecho de protestar», aclara. Pero también está convencido de que el plan, que, asegura, cuenta con el apoyo de su socio del BNG, acabará teniendo buena aceptación. Tras la reunión mantenida ayer con vecinos y empresarios insistió en que es algo «abierto a modificaciones y a las muchas casuísticas que puedan ir surgiendo. Escucharemos las propuestas de todos e intentaremos llegar a acuerdos». De primeras, reconoce que cinco autorizaciones para familiares o allegados pueden ser «escasas» y sobre el tema del aparcamiento, explica que «estamos trabajando en la búsqueda de bolsas».

Estas quedarían fuera de esta manzana con restricciones y están estudiando incluso crear uno específico para los recados y compras en comercios, que obligue a rotar vehículos, y otro más dirigido a la hostelería, para gente que viene a consumir y pase más tiempo en la localidad.

Arosa detalló que durante la reunión también planteó, en el caso de la hostelería, establecer el mismo sistema del comercio, con la aportación de matrículas. Asimismo indicó que el bipartito seguirá escuchando y ofreciendo información.

El PP, en contra: «¿Te viene el fontanero y tienes que pedirle la matrícula?»

Las medidas se implantarán de manera progresiva, pero muchos ya se están preparando. Es el caso de la guardería, que ha empezado a mandar circulares a los padres solicitando el número de dos matrículas por familia para registrarlas como autorizadas en el Ayuntamiento.

Para el PP se trata de medidas «muy exageradas y surrealistas». «Estamos de acuerdo con que hay que tomar medidas ante la masificación del verano por un problema que tenemos todos los concellos, pero que en A Illa es singular: solo tenemos una entrada y una salida. No obstante, no deberían ser tan restrictivas», explica su portavoz, Matías Cañón.

A la oposición le parece una «barbaridad» el sistema de control: «¿Viene el fontanero a arreglarte la tubería y tienes que pedirle la matrícula? ¿Y los isleños que viven fuera, pero vienen a pasar el verano?», se pregunta.

Cañón acusó al bipartito de actuar con «oscurantismo», «sin diálogo con los colectivos afectados y los partidos, pues nos iban a pasar una propuesta, pero nos enteramos por la prensa», se quejó. Asimismo augura que todo esto va a producir «atascos en la zona portuaria porque solo se va a poder entrar y salir por ahí y ya tiene su tráfico por la actividad pesquera», añade.