Un Camino convertido en abrigo para los sin techo

La plaza del Obradoiro volvió a convertirse en símbolo de acogida y esperanza con la llegada de los 110 participantes en la peregrinación de personas sin hogar organizada por Cáritas. Tras tres intensas jornadas marcadas por la convivencia, el esfuerzo compartido y la emoción, el grupo culminó la iniciativa bajo el lema «Juntos haciendo camino», una frase que, más allá de lo simbólico, se hizo real en cada paso dado desde el primer día. La idea nació en el seno del grupo confederal de Cáritas en Madrid y comenzó a tomar forma en octubre del pasado año. En ella participaron personas en situación de sin hogar, técnicos y voluntarios de 27 Cáritas diocesanas de toda España, quienes optaron por tres rutas distintas: el Camino Inglés, el Sanabrés y el Francés.

Desde la Diócesis de Santiago, una pequeña pero significativa delegación vivió intensamente esta experiencia. Entre ellos, Isabel María de Jesús Mota, vecina de Vilagarcía y residente en la casa de acogida de San Cibrán, gestionada por Cáritas Interparroquial Arousa. Junto a ella, Milagros Hermida, coordinadora de dicha entidad, participó activamente en la organización logística del recorrido.

La delegación arousana eligió el Camino Inglés, con un recorrido de 52 kilómetros repartidos en tres etapas: desde As Travesas hasta Bruma, de Bruma a Sigüeiro, y finalmente hasta el Monte do Gozo. «Cada día recorrimos entre 15 y 20 kilómetros. No fue fácil, pero el esfuerzo valió la pena», compartió Milagros Hermida.

Un momento de la llegada a Santiago. / FDV

Para Isabel María de Jesús Mota esta experiencia ha sido mucho más que una simple caminata: «Fue una inyección de positividad y energía. Me ayudó a conocerme a mí misma, a clarificar mis metas. Fue como abrir el corazón a Dios, y sentirme empoderada y realizada. Además, como amante de la naturaleza, el Camino me transmitió mucha paz mental y espiritual».

Desde su rol como coordinadora y responsable de la logística, Milagros Hermida no oculta la dureza del reto: «Mucho cansancio, la logística cansa más que solo caminar, pero la recompensa fue inmensa». Hermida destaca el valor humano de la experiencia: «Fue como un aterrizaje en la realidad. Trabajamos contenidos durante el camino, y convivimos con las dificultades de las personas sin hogar. Fue una bofetada de realidad. Dormir, caminar, compartir historias de vida… Todo eso nos hace poner los pies en el suelo».

A la llegada del grupo al Obradoiro el pasado jueves, les esperaban figuras clave de la institución, como Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, y Pilar Farjas, directora diocesana de Cáritas Santiago. Juntos participaron en la tradicional misa del peregrino, momento en el que muchos no pudieron contener las lágrimas.

Porque más allá del cansancio físico, lo que quedó fue el impacto emocional de haber recorrido un camino que, para muchos, representa una metáfora de sus propias vidas: difíciles, inciertas, pero siempre con una meta al final, un lugar donde ser recibidos y reconocidos en su dignidad.