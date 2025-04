Los precios altos salvan una campaña decepcionante en capturas de volandeira

La OPP 83-Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía de Ribeira está inmersa en una intensa campaña de promoción del lirio, un pescado que capturan las embarcaciones asociadas a esta organización de productores. Así, el lirio será protagonista en el Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebrará en el puerto de Ribeira entre el 17 y el 20 de julio próximos.La OPP realizará una degustación gratuita de lirios el día 18, y estima repartir un millar de raciones. «Se trata de un gran escaparate de la cultura marina de Galicia y es una gran oportunidad para dar a conocer el lirio de Ribeira y sus propiedades nutricionales», señala la gerente de la organización de productores, María José Casais.Con anterioridad, la OPP ribeirense estuvo presente en el Galicia Fórum Gastronómico, mediante una demostración culinaria dirigida por la cocinera Begoña Vázquez, que preparó sendas recetas de lirio y caballa (xarda) en el puesto de la Consellería do Mar. La ponente resaltó la «frescura extraordinaria» de ambos pescados, y su riqueza nutricional. El lirio (también conocido como bacaladilla o bacalao) es un pescado blanco, y la caballa, azul, por lo que aportan nutrientes diferentes y complementarios.Anteriormente, en noviembre pasado, la OPP-83 celebró la tercera edición de la Ruta co Lirio, en la que participaron una veintena de establecimientos hosteleros de Ribeira y A Pobra do Caramiñal, que ofrecieron tapas gratuitas con este producto. La iniciativa contó con el respaldo de ambos Concellos, así como de varias asociaciones de hosteleros y empresarios.