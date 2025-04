El PP urge el arreglo del parque infantil de Matosinhos

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia a través de un comunicado el mal estado del parque infantil de Matosinhos. Para la formación liderada por Ana Granja, la zona de juegos se encuentra «peor que nunca».

Desde el PP señalan que tanto los juegos infantiles como las casitas de madera están rotas y que el suelo está lleno de puntas. «El parque se encuentra en un estado lamentable, apenas hay juegos infantiles que se puedan utilizar y tanto el puente colgante como las casetas se caen a pedazos. El gobierno local no sólo no repara las deficiencias, sino que no recoge las estructuras rotas, lo que provoca que los niños estén jugando entre astillas, tornillos y clavos». Desde el Partido Popular exigen al equipo de Varela que actúe en la zona. «El ejecutivo local debe retirar los elementos rotos y los clavos, cerrar los juegos que estén rotos y reparar el parque de inmediato».

Unos días antes, el Partido Popular había reclamado en el pleno municipal la reparación de diversas infraestructuras en la playa de A Concha-Compostela. Entre las peticiones destacaba la reparación de la estructura en la desembocadura del arroyo de A Tripeira, «con travesaños de madera rotos y un puente cerrado con vallas desde hace años». La portavoz del PP, Ana Granja, también pedía la puesta a punto de las duchas de cara a Semana Santa.