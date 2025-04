Gonzalo Arca, profeta en su tierra

A Gonzalo Arca se le aprecia mucho en Vilagarcía, y también lejos de ella. Ya han pasado muchos años desde los éxitos de Vado Parmanente y desde su buena participación en el concurso «La Voz», de Telecinco; también pasó mucho tiempo, once años, desde «Alone at the crossroad», su primer disco. Por eso, había ganas de escucharlo en casa.

El viernes por la noche, Gonzalo Arca ofreció un concierto para su público en el Salón García. El motivo era presentar «Ni el tiempo ni la distancia», su segundo álbum, y el primero en castellano. Al público le gustó, a juzgar por el cariño que puso en sus aplausos.

Se trata de un disco en el que Arca derrama intimismo y poesía, y que puso a la venta en formato físico en enero pasado. En el concierto del viernes, estuvo acompañado por una banda formada por Pablo Pérez a la guitarra -que también le echó una mano en la producción del disco-, Xabier Viéitez a los teclados, Jesús Vidal con el bajo, y Nico Rodríguez en la batería. Y, después, la voz enérgica y tranquila de Gonzalo Arca.

Público asistente al concierto. / Iñaki Abella

El músico y cantautor interpretó temas de su nuevo disco, como «El último tren», «Llegaron los lobos astutos» o «Dispara», en los que recorre distintos estilos musicales. Tras este concierto, la intención de Gonzalo Arca es iniciar una gira con la que mostrar al público estas canciones compuestas desde 2023.

La música regresa hoy mismo al Salón García, con el cierre del ciclo Achégate ao Salón, organizado por el Concello. En esta ocasión, los protagonistas serán Escuchando Elefantes. Las entradas están todas vendidas.