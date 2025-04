La obra del centro de salud de Vilagarcía arranca con una intensa excavación

En la parcela de la antigua Comandancia de la Marina ya se observan varios pozos de cimentación y media docena de pilotes hincados en la tierra. A media mañana de ayer, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela acudieron junto a los conselleiros de Sanidade e Infraestruturas al acto simbólico de inicio de las obras del nuevo centro de salud. Si todo marcha según lo previsto, el edificio estará acabado dentro de algo menos de dos años, en el primer trimestre de 2027.

Fue una mañana de celebración y buen ambiente institucional, en la que se dejaron para otra ocasión los viejos reproches sobre la idoneidad de la parcela escogida para el ambulatorio por el gobierno municipal -fue elogiada por el propio Rueda- o sobre los a menudo lentos trámites burocráticos. Representantes de ambas administraciones elogiaron el proyecto y el diseño arquitectónico, llamado a convertir el centro de salud en mucho más que un centro sanitario. «Será un edificio emblemático de Vilagarcía», afirmó el presidente gallego.

Colocación de uno de los pilotes. | Noé Parga

La empresa ya ha empezado a trabajar en la parcela, un terreno ganado al mar en el que, según el director de obra, habrá que excavar hasta los ocho o diez metros para encontrar la cota de cimentación. Los últimos meses han sido muy lluviosos, y eso motiva que la capa freática esté alta, pero el arquitecto confía en que esto no retrase los trabajos.

Por el momento, todo transcurre sin contratiempos en los movimientos de tierras y las primeras excavaciones, y tal y como estaba previsto al tratarse de un relleno, no han aparecido masas de roca que puedan complicar las tareas de cimentación.

Tras una visita breve a la obra, la comitiva se dirigió a una carpa, bajo la que se desarrolló el acto institucional. Lo abrió el director técnico, que aportó los datos principales del proyecto. El edificio tendrá una superficie de 8.000 metros cuadrados construidos, y se articulará en torno a dos grandes plazas abiertas: una, la mayor, frente a la avenida de A Mariña; la otra, que será la que dé acceso al servicio de Urgencias, con puerta por Elpidio Villaverde, que es donde se encuentra el edificio de Hacienda. Entre ambas plazas suman 1.600 metros cuadrados, y están concebidas «como espacios de estancia y reunión», explicó el arquitecto.

El director de obra, junto a unas fotografías del proyecto. | N.Parga

El centro de salud en sí lo integran dos brazos laterales unidos a un cuerpo central de dos plantas. Uno de los laterales estará dedicado casi en exclusiva a las consultas de Pediatría; en otro estarán una parte de los despachos de medicina de familia. En el cuerpo central, además del resto de consultas generalistas, se habilitarán espacios para las matronas y los fisioterapeutas. La movilidad interna se canalizará en torno a dos ascensores con capacidad para 16 personas cada uno, y a tres escaleras.

La fachada será ventilada, de aluminio, y las cristaleras estarán opacadas, para que no se pueda ver el interior desde la calle, y tendrán protección contra el sol.

En el frontal del edificio, el elemento más singular es una celosía de madera, elaborada con vigas recicladas de bateas de la ría de Arousa. Finalmente, el pavimento de la plaza se hará con piedra del país y habrá jardineras con especies autóctonas. La inversión prevista es de 19 millones de euros.

«Tenemos grandes edificios sanitarios que también son referentes arquitectónicos», defendió José Flores, gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés. Alberto Varela, por su parte, recordó la contribución del presidente del Puerto de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís, y del anterior conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para hacer realidad este proyecto. «Esto es un ejemplo de colaboración entre administraciones», declaró. Finalmente, Alfonso Rueda aseguró que «queremos una sanidad del siglo XXI» y que, «va a haber más profesionales», trabajando en Vilagarcía, si bien insistió en que «hay cosas que no dependen de nosotros», en alusión a la creación de más plazas de médicos por el Ministerio de Sanidad.

Sin camas libres debido a la ola de la gripe y otros virus

La ola de infecciones respiratorias se está comportando este año de una forma distinta en Galicia. No hay picos como tal, sino una prolongada meseta. Así lo explicó ayer José Flores, en preguntas a los medios.El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés aseguró que a finales de la semana pasada parecía que bajaba la presión asistencial causada por este tipo de enfermedades, pero que durante el fin de semana se produjo de nuevo un aluvión de ingresos, de modo que ayer por la mañana no había ni una sola cama libre en los hospitales de O Salnés y Montecelo, y había 22 pacientes esperando a tener una cama libre en planta.Flores indicó que hay pocos casos de COVID, pero sí muchos de virus respiratorio sincitial y de varias cepas de la gripe, y que están sopesando suspender algunas cirugías no urgentes, de las que se señalan a mayores en horario de tarde para aliviar la presión asistencial.