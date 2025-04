El rostro de mujer que une la lucha del marisqueo y el fútbol femenino

El marisqueo a pie y el fútbol femenino pueden parecer dos mundos lejanos, pero comparten un denominador común: el esfuerzo y la determinación de las mujeres que los impulsan. Rita Vidal Mouriño, mariscadora carrilexa y presidenta de Amarcarril, se ha convertido en una de las protagonistas de la campaña «El coraje de las nuestras», impulsada por la Real Federación Española de Fútbol para unir el espíritu de lucha de las trabajadoras gallegas con el de la Selección Española Femenina.

Su imagen, captada en 2018 por Raimon Moreno en plena faena en Os Lombos do Ulla, se ha convertido en el símbolo de esta iniciativa que, con motivo del partido España-Portugal en Balaídos del próximo 8 de abril, pretende rendir homenaje a las mujeres gallegas que, desde diferentes sectores, han representado valores como el sacrificio, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Rita Vidal no ocultó su sorpresa una vez que la Federación se pone en contacto con ella. Su fotografía ya había sido portada del libro «La mujer y el mar» y parte de la campaña «Son da casa» del Concello de Vilagarcía, pero nunca imaginó que acabaría vinculada al fútbol femenino.

«Es una oportunidad para dar visibilidad a un oficio que está desapareciendo», explica. Y es que, aunque la Selección Española atraviesa su mejor momento tras proclamarse campeona del mundo, el sector marisquero en Galicia vive una realidad muy distinta. «Cada año somos menos mujeres en el sector. Cada mes se van dos o tres», lamenta la mariscadora.

Rita Vidal pone el foco en la agonizante situación que sufre su sector. / FDV

La situación del marisqueo a pie ha cambiado drásticamente en los últimos años. Las restricciones, la caída de la producción y la falta de relevo generacional han hecho que muchas trabajadoras abandonen el oficio. «Queremos que no sea un trabajo de primera actividad, sino que se pueda compatibilizar con otra. Pero sobre todo, no queremos que desaparezca», reivindica.

Que su imagen sea ahora parte de la campaña de la RFEF le parece, en cierto modo, una paradoja. «El fútbol femenino está creciendo y nosotras vamos en dirección contraria», reflexiona. Sin embargo, también lo ve como una oportunidad: «Que se hable de nosotras en este contexto tan mediático puede ayudar a que la gente conozca nuestra situación».

La iniciativa de la Federación Española no se ha quedado solo en la cartelería. Durante los días previos al partido se han podido ver autobuses vinilados con la imagen de la campaña en Vigo y otras localidades, además de la creación de un «palco 0» en Balaídos para rendir homenaje a las mujeres gallegas.

El España-Portugal, que se disputará el 8 de abril a las 19.00 horas, será un evento especial para la Selección, pero también para las mujeres que representan el coraje y la lucha en Galicia. «Nosotras también luchamos cada día, aunque nuestro campo de juego sea el mar», concluye Rita Vidal.

Ese día, Balaídos no solo verá a las jugadoras de Montse Tomé buscar una victoria clave en la UEFA Women’s Nations League. También será un altavoz para recordar que el coraje de las mujeres gallegas no entiende de fronteras ni de terrenos de juego. La visibilidad que ofrece esta campaña es un paso más en la reivindicación de un sector que necesita apoyo y comprensión por parte de las administraciones, del mismo modo que el fútbol femenino ha necesitado años de esfuerzo para llegar a donde está hoy. Que ambas luchas se entrelacen no es casualidad.