Cerca de 800.000 euros para reformar y poner en valor el emblemático pazo de Torrado

Serán casi 800.000 euros los que se inviertan en la remodelación del emblemático pazo de Torrado en Cambados, fondos que ha aportado la Diputación Provincial de Pontevedra. Es por ello que, ayer, los disputados Javier Tourís y Marcos Guisasola visitaron, junto al alcalde de Cambados, Samuel Lago, las instalaciones para explicar que de esos 800.000 euros, cerca de 600.000 se aportan a través del Plan Extra Provincial Extraordinaria y de otra ayuda de 200.000 euros, con la que se cubrirá la aportación municipal al proyecto, a través de la línea 1 de inversiones del Plan +Provincia.

Las obras incluyen, en el ámbito del pazo, la renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas, la mejora del envolvente térmico, que supondrá minimizar el consumo de energía y mejorar las condiciones del interior, la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural y la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico. En cuanto a las actuaciones en los jardines, la inversión va a permitir mejorar el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, así como la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro del perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado. Tourís recordó que se trata de un proyecto que atiene a la necesidad de potenciar la promoción de la cultura (especialmente cuando esta está ligada e integrada en ámbitos de importancia histórica), de la actividad física y la salud, así como la reordenación del espacio público a favor de zonas de juego en convivencia con espacios naturales. También se remarca desde el gobierno provincial que se trata de atender siempre aquellas necesidades que los gobiernos locales, como el de Cambados, consideran importantes.

Para ello, puso de ejemplo que «acabamos de incrementar el crédito del Plan Extra hasta los 38 millones de euros para que todos los concellos puedan acceder a los fondos». Insiste Tourís en que «este plan se trata de una oportunidad histórica para los concellos y por eso no podíamos dejar a ninguno atrás, queríamos que los 59 de menos de 50.000 habitantes que hay en la provincia se pudiesen beneficiar para poder ejecutar proyectos estratégicos como es el caso de mejorar las instalaciones de Torrado para convertirlas en un espacio museístico».

La rehabilitación es urgente, como reconocen los propios gobernantes. La carpintería exterior está tan carcomida que presenta una imagen de deterioro y en las salas de exposiciones y despachos, donde también esta la Ruta do Viño Rías Baixas, la situación no es mejor; incluso hay algún boquete, aunque cubierto y en una zona que no representa un peligro.