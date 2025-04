Impermeabilizar la red de alcantarillado, una solución a los vertidos de Cabanelas

El fiasco de la remodelación del colector de Cabanelas, en el que se invirtió un millón de euros para acabar con los vertidos, ha provocado que la Mancomunidade esté buscando alternativas que acaben de una vez por todas con los vertidos que provoca la propia red de alcantarillado al río Umia. Para ello se ha puesto en marcha un plan de dos fases consistente en realizar una auditoría de la red, que se encuentra en marcha, y aplicar una serie de actuaciones que ayuden a paliar el vertido.

Los técnicos de la Mancomunidade se encuentran en la primera fase, realizando una auditoría sobre la red en la que han detectado cuatro puntos en los que se registra una entrada masiva de agua. Dos de ellas tienen un carácter preocupante y se registran en zonas inundables. Uno de esos puntos es una finca inmensa que se encontraba llena de maleza, ocultando que un pequeño riachuelo filtraba gran parte de sus aguas a la red. También se han encontrado evidencias de que existen conexiones de pluviales y aguas de jardín que estarían canalizadas hacia la red de alcantarillado lo que, en época de lluvia, acaba provocando que el aliviadero de Cabanelas rebose y arroje todo su contenido al río Umia. «Todavía nos queda una parte importante de la red por auditar, ya que se trata de una instalación muy amplia, pero ya hemos realizado labores para evitar que esa aportación inesperada de caudal en zonas inundables próximas al Umia acabe accediendo al interior de las tuberías», explicaba ayer el gerente comarcal Ramón Guinarte.

La segunda fase será la de buscar una solución a este problema y eso pasa por impermeabilizar el interior de la red instalando una especie de funda que impida la entrada de filtraciones, especialmente en aquellas zonas en las que se ha demostrado que existen problemas cada vez que la lluvia o el propio río las inundan.

Además de esta actuación, alcaldes como el de Cambados, Samuel lago, llevan mucho tiempo advirtiendo de que el problema de Cabanelas se encuentra en que la red de alcantarillado. Río arriba no tiene separadas las pluviales de las residuales, una situación que provoca que las aportaciones de agua sean superiores a las esperadas y se colapse no solo el pozo de bombeo de Cabanelas, en el que Augas de Galicia se gastó un millón de euros sin éxito, sino también la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), situada casi un kilómetro río abajo. «Mientras los concellos que están río arriba del bombeo de Cabanelas no inviertan dinero en separar la red de pluviales y fecales, es muy probable que el problema continúe repitiéndose en el futuro», ha afirmado en más de una ocasión Lago.