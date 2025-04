Os alumnos do IES da Illa achéganse a Domingo Fontán

O IES Illa de Arousa acollerá mañá a proxección do documental «Fontán, o primeiro rostro de Galicia». Esta actividade está pensada para achegar á mocidade o traballo do pontevedrés Domingo Fontán. o autor da primeira Carta Xeométrica de Galicia. A través dunha linguaxe sinxela, o documental explica como, sen novas tecnoloxías, Fontán conseguiu determinar a orografía do territorio, facendo un percorrido pola historia e a xeografía.

O documental é presentado por Manuel Amigo (topógrafo) e Manuel Fernández (produtor do documental. A actividade, que dará nocións de matemáticas e xeografía aos alumnos do IES, está promovida pola Deputación de Pontevedra a través do seu Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.