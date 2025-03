A vela tradicional regresa á ría

As velas de relinga volverán a formar parte da paisaxe da ría de Arousa durante todo o verán nunha gran cantidade de actos, organizados por Culturmar ou polos colectivos asociados, que van a ter a esta ría como gran protagonista. O máis importante será o Encontro de Embarcacións Tradicionais, unha festa da navegación tradicional en Galicia que se celebra cada dous anos e que, despois dunha década de ausencia, regresará á ría de Arousa para celebrarse no peirao de Ribeira. Na súa sede de Cambados, Culturmar pechou un calendario que arrincou onte na ría de Arousa, precisamente, en Ribeira, coa regata de Dornas Trofeo de Primavera que organiza a Asociación Lajareu y que terá outras tres regatas máis ata o 10 de maio.

A importancia da navegación tradicional tamén se trasladará ao interior de Galicia, en concrerto á Estrada o 3 de maio, coa celebración das Xornadas O Mar en Terra.

A Asociacón de Embarcacións Tradicionais A Torre de Cambados será a encargada de organizar a Varada no Mar das Letras na víspera do Día das Letras galegas, unha xornada esta que se acostuma a celebrar todos os anos no peirao do Xufre da Illa, incluíndo o bautizo dalgunha embarcación.En maio tamén se celebrará no Grove, o día 24, a Arribada «Sempre Pate», organizada pola Asociación MAigos da Dorna Meca.

No mes de xuño comezará a Copa Mörling que, este ano, chega á súa cuarta edición, coa celebración do Triángulo do Cantinho. A «Pereka» volverá a defender título nunha competición que se presume aínda máis igualada que o ano anterior e que se dividirá en cinco probas. O Mes de xullo arrancará coa regata dos Faros do Grove o día 5 e cunha celebración moi especial na Illa. O 11 de xullo, o fin de semana antes do Encontro de Embarcacións Tradicionais, celebrarase o 40 aniversario da Volta á Arousa unha das probas sobre as que se edificou todo o traballo dos colectivos asociados a Culturmar para a recuperación da navegación tradicional.

Despois dos Encontros, que terán lugar en Ribeira do 17 ao 20 de xullo, terá lugar a celebración do «Inchadiña branca vela», unha homenaxe da navegación tradicional a Rosalía de Castro na que se remontarán o Ulla e o Sar para rendirlle tributo no paseo do Espolón o día 26 de xullo. As regatas seguirán protagonizando os meses de agosto e setembro, con algunhas clásicas como o Triángulo do Bao ou as diferentes competicións incluidas dentro da Copa Mörling. O Grove será o lugar onde se volva a despedir a tempada de navegación tradicional coa Regata do Marisco o 4 de outubro e co Desafío a Remos, ambas organizadas pola Asociación de Amigos da Dorna Meca.