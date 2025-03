El PP tilda de «ineficientes y perjudiciales» los cambios de tráfico que se plantean en A Illa

El Partido Popular de A Illa ha vuelto a cargar contra las propuestas del grupo de gobierno para mejorar la movilidad del tráfico, unos cambios que, a su entender, recogen medidas «ineficientes y perjudiciales para los vecinos, especialmente por las restricciones de circulación y los sistemas de regulación del estacionamiento». Además, critican las contradicciones de anunciar diversas decisiones y ahora, unos días después, «anunciar un estudio de movilidad».

Desde la formación que lidera Matías González Cañón creen que el gobierno municipal «está construyendo la casa por el tejado» y exigen información «clara para toda la ciudadanía y la constitución de una comisión multilateral, con todos los partidos, comerciantes, hosteleros y vecinos para tomar decisiones que afecten a todo el pueblo». Recuerdan que la anterior experiencia en esta materia por parte del actual gobierno «acabó con un interminable y desesperante rodeo que tenemos que dar para llegar al centro de A Illa y al puerto de O Xufre».

La cuestión de los buses lanzadera desde O Bao para tratar de descongestionar el tráfico es una medida que provoca muchas dudas en el seno del PP isleño «ya que no sabemos la motivación que tendrá la gente de fuera para dejar el coche y coger ese transporte», la implantación de una zona azul solo para foráneos y la aplicación de restricciones de circulación en ciertas calles, para lo cual se ha reservado una partida de 18.000 euros «indica que algo se va a hacer, aunque dudamos de su efectividad».

Los conservadores no entienden porque esta semana, tras varios anuncios sobre el plan de movilidad, «se comunica la realización de un estudio de tráfico y movilidad porque se supone, por sentido común, que este ya tendría que estar hecho antes de adoptar determinadas decisiones».

La formación que lidera González Cañón quiere dejar claro que está a favor de adoptar cambios consensuados que sirvan para descongestionar el tráfico en el municipio, que alivien la presencia de vehículos foráneos y que premian una movilidad más ágil y favorable para los vecinos pero considera que el bipartito «está adoptando medidas erráticas en un tema sensible, sin un plan claro, posiblemente porque hay que conjugar las ideas de PSOE y BNG y no están dispuestos a que participemos todos».

Incidiendo en las dudas que le despierta este anuncio insisten en que no tienen claro que el colapso de Area da Secada se vaya a corregir con la implantación de una zona azul, «ya que muchos isleños llegarán a la hora que sea, y aunque no tengan que pagar tasas o multas, que es algo que falta por aclarar, no tendrán sitio para estacionar sus coches». También insisten en la necesidad de aportar más información «ya que el incremento previsto de 63.000 euros más en recaudación de multas de tráfico no apunta a nada bueno para los vecinos» por lo que insisten en que «las cosas deben hacerse con sentidiño» y tienen la mano para acordar un plan que sea consensuado.