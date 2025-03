Las algas de Carril abonarán los cultivos biointensivos de una finca de Portas

Un agricultor de Caldas de Reis, Miguel Aitor Jamardo Chenlo, recogerá parte de las algas retiradas por las mariscadoras de Carril durante sus trabajos de limpieza de las playas y las utilizará como abono en una finca de Romai (Portas), en la que tiene una plantación de agricultura biointensiva.

En la agricultura tradicional, se han utilizado las algas para abonar las fincas. No obstante, este uso se ha ido perdiendo en paralelo al abandono de la actividad agraria de subsistencia. En la actualidad, la gestión de las algas se ha convertido en un grave problema para las agrupaciones de mariscadoras.

Plantación de Jamardo, marcada por el policultivo. / FdV

Limpieza de algas en Carril. / Iñaki Abella

En Vilagarcía, el Ayuntamiento le echa una mano a las de Carril mediante la retirada del sargazo retirado por las mujeres y su posterior traslado desde las playas a una planta ubicada en O Pousadoiro, donde se depositan también los restos de podas efectuadas por los operarios municipales. Hace unos meses, Aitor Jamardo habló con el Concello y recibirá parte de esas algas para darles una segunda vida y utilizarlas como abono.

Aitor Jamardo, de 32 años, tuvo una empresa de jardinería ecológica y otros negocios antes de probar con la agricultura biointensiva, en la que se emplean una serie de técnicas naturales para el cuidado del suelo y de las plantas, como el vermicompostaje, la lucha contra las plagas mediante insectos y plantas, o el policultivo.

Hace un año hizo una pequeña prueba con abonos obtenidos a base de extractos de algas, y el resultado fue excelente. Por eso, ahora pretende hacer otra prueba, pero a mayor escala.

Preguntó en Carril

«Un día vi a las mariscadoras de Carril limpiando la playa, me acerqué y les pregunté qué hacían con las algas. Me respondieron que se las recogía el Ayuntamiento, y me puse en contacto con ellos», relata el agricultor.

A la espera de recibir los primeros cargamentos de la temporada, se muestra optimista. «Las algas aportan muchísimos nutrientes a la tierra». Eso sí, también advierte de que hay que ser cuidadoso, «porque tienen mucha sal, y eso podría alterar la microbiología del suelo y resultar perjudicial pasados los años».

«Ya sé que las algas funcionan, pero ahora lo que tengo es que saber cómo tratarla y cuánta echar para evitar que pueda resultar contraproducente por el exceso de salinidad», prosigue Jamardo.

Sobre esto, pone el ejemplo de la concha de mejillón, empleada también durante décadas como fertilizante del suelo, aunque con el tiempo mostró algunos defectos: es un material que tarda mucho en descomponerse y que eleva la acidez de la tierra.

Ahora, Jamardo pretende ensayar con las algas de Carril, pero también se ha ofrecido al Ayuntamiento a recibir la visita de otros agricultores que estén interesados en este tipo de abono, y que quieran ver de primera mano cómo le va a él su experiencia.

Los «mestres composteiros» también se implicarán en el proyecto, para aportar su experiencia profesional a una iniciativa que, a mayor escala, podría suponer una salida para los cientos de kilos de sargazos que se retiran de las concesiones marisqueras cada año, sobre todo entre los meses de junio y septiembre.